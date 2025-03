Maduro over Steijn: 'Iedereen mag dat over mij zeggen, maar hij...'

Hedwiges Maduro blikt in een uitgebreid interview met Voetbal International terug op zijn turbulente periode als assistent-trainer van Ajax. De clubloze coach zag in Amsterdam heel veel misgaan en is blij dat Ajax onder leiding van Francesco Farioli uit het sportieve dal is gekropen.

Maduro weet inmiddels wat er voor nodig is om bij een topclub optimaal te presteren. ''De driehoek van technisch directeur, algemeen directeur en coach moet goed draaien om met zijn allen te kunnen presteren. En dat was bij Ajax absoluut niet het geval.''

Een enorm contrast met de huidige situatie bij de koploper in de Eredivisie, zo oordeelt de ex-trainer van Almere City FC. ''Maurice Steijn had wel een plan, maar Sven Mislintat ook. Dat werkte niet. Wij zagen daarnaast allemaal spelers binnenkomen, waar we van dachten: hoe gaan we hier ons plan mee uitvoeren?''

Maduro kijkt met bewondering naar de werkwijze van Farioli bij Ajax. ''Hij zei dat hij Youri Regeer een goede middenvelder vond, terwijl Alex Kroes hem als rechtsback leek te halen. Door dat te zeggen kwam er misschien wél een rechtsback. Je voelde daar even wat wrijving en daar kan ik wel van leren.''

''Ik kan wel genieten van Farioli en ik had graag nog met hem samengewerkt'', aldus Maduro, die bij Ajax had kunnen samenwerken met de Italiaanse coach. ''Voordat hij kwam, lag er op tafel dat ik nog een rol zou krijgen bij Ajax. Maar dat is er toen niet van gekomen.''

Maduro blikt ook nog even terug op de stroeve samenwerking met Maurice Steijn, die zijn voormalig rechterhand niet loyaal vond. ''Ik vond het jammer dat hij het achteraf over loyaliteit had. Daar kon ik me niet in vinden. Iedereen mag tegen me zeggen dat ik een slechte coach ben, maar hij praatte nu slecht over me als mens. Dat vind ik niet passen en ik ben het er niet mee eens.''

''Ik heb nog geprobeerd om het te lijmen, maar hij zag of voelde het allemaal anders. Dat is ook niet erg, hoor. Maar op menselijk niveau heeft het wel pijn gedaan'', aldus Maduro, die er inmiddels een streep onder heeft gezet. ''Ik maak me er inmiddels ook niet meer zo druk om. Het is één iemand.''