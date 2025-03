Hattrickmaker Chris Wood van Nieuw-Zeeland krijgt gele kaart voor opmerkelijke reden

Chris Wood was vrijdagochtend weer belangrijk voor Nieuw-Zeeland. De spits van Nottingham Forest maakte na precies een uur spelen zijn derde doelpunt en dus een hattrick. In totaal wonnen The All Whites met 7-0 van Fiji. Twee minuten na zijn derde doelpunt kreeg hij een publiekswissel. Hierna ontving hij dan ook een opvallende kaart.

Toen Wood eenmaal gewisseld was, manoeuvreerde hij zich voorbij de hekken om wat handtekeningen te kunnen uitdelen aan jonge fans. De scheids oordeelde dit strafbaar en deelde een gele kaart uit aan de spits. Aan de kaart zitten geen verdere gevolgen: hij is maandag 24 maart gewoon beschikbaar tegen Nieuw-Caledonië.





De gele kaart is niet zomaar gegeven. Volgens de IFAB, de internationale bond voor de regels van het voetbal, moet een speler bestraft worden als hij over de hekken/omheining klimt naar de supporters en zodoende voor een veiligheid/beveilingsprobleem zorgt.

Wood kent dit seizoen een sterke vorm. De spits heeft in 32 optredens voor Nottingham Forest 18 keer het net gevonden. Momenteel staat zijn ploeg derde in de Premier League tegen alle verwachtingen in. Deze plek geeft recht op Champions League.

Bij Nieuw-Zeeland is Wood de absolute smaakmaker van het elftal. In 81 officiële interlands scoorde hij al 44 keer. Hiermee is hij de Nieuw-Zeelands-topscorer aller tijden. Wood staat ook nog eens tweede van Nieuw-Zeeland met meeste interlands. Alleen Ivan Vicelich speelde er meer. Hij speelde er 88.

Voor Nieuw-Zeeland staat maandag de finale van de WK-kwalificatie op het programma. Als het wint van Nieuw-Caledonië, dan plaatst het zich voor het eerst sinds 2010 weer voor een WK. Toen strandde het in de groepsfase.

De kwalificatie in Oceanië verloopt voor de ploeg van Wood op rolletjes. Ze wonnen tot nu toe met 3-0 van Tahiti, 8-1 van Vanuatu, 0-8 van Samoa en 7-0 van Fiji. Dit levert ze een totaal doelsaldo op van 26-1 over vier wedstrijden.