Hattrick was laatste kunstje bij Ajax: Kudus tekent definitief in Londen

Zondag, 27 augustus 2023 om 20:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:05

Mohammed Kudus ruilt Ajax definitief in voor West Ham United, zo maken beide clubs officieel wereldkundig. De 23-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller tekende na de succesvol verlopen medische keuring een contract tot medio 2028 in het London Stadium. Ajax houdt een bedrag van 43 miljoen euro over, wat inclusief bonussen kan oplopen tot 'ruim' 46 miljoen. Daarnaast is een doorverkooppercentage van tien procent bedongen, al bevestigt Ajax dat zelf niet.

Kudus nam in stijl afscheid van Ajax: hij tekende donderdag namelijk voor een hattrick in het met 1-4 gewonnen uitduel met het Bulgaarse Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Nadien lieten de aanvaller en trainer Maurice Steijn weten dat Kudus Ajax inderdaad ging verlaten voor het avontuur in de Premier League. Napoli en een niet nader genoemde club uit Saudi-Arabië werden onlangs ook met de Ghanees in verband gebracht, maar het is dus West Ham dat aan het langste eind trekt.

Thanks for the #KudusDream ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 27, 2023

Ajax houdt aan de verkoop van Kudus dus 'ruim' 46 miljoen euro over, terwijl er eerder gedacht werd aan maximaal 45 miljoen. Daarmee komt Kudus in de top vijf terecht van recordverkopen van de Amsterdamse club. Alleen voor Antony (95 miljoen), Frenkie de Jong (86 miljoen), Matthijs de Ligt (85,5 miljoen) en Lisandro Martínez (57 miljoen) werd in het verleden meer betaald. Technisch directeur Sven Mislintat heeft de Argentijnse wereldkampioen Thiago Almada van Atlanta United op het oog als opvolger van Kudus. Georges Mikautadze (FC Metz) geldt als een goedkoper alternatief voor de Argentijn.

Drie jaar Ajax

Kudus kwam in juli 2020 binnen bij Ajax, dat 9 miljoen euro voor hem betaalde aan het Deense Nordsjaelland en een vijfjarig contract uitdeelde. De aanwinst van West Ham verlaat Ajax drie jaar later met 87 duels (27 doelpunten en 12 assists) achter zijn naam. Kudus, 24-voudig international van Ghana, vulde zijn prijzenkast in de Johan Cruijff ArenA aan met twee landstitels en de TOTO KNVB Beker.