Hattrick hero Antoine Griezmann schiet Atlético hoogstpersoonlijk naar plek 2

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster

Antoine Griezmann beleefde zaterdag een topavond. De Franse aanvaller en sterspeler van Atlético Madrid maakte een hattrick op bezoek bij Celta de Vigo en was daarmee hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de klinkende 0-3 zege. Iván Villar, goalie van Celta, kreeg al vroeg in de wedstrijd rood, wat Atlético in de kaart speelde.

Bijzonderheden:

Villar kwam na 25 minuten in de problemen, nadat hij Álvaro Morata in de zestien neerhaalde en met rood van het veld moest. Griezmann benutte de strafschop en tekende zo voor de openingstreffer in Galicië: 0-1. De Fransman maakte na ruim een uur spelen ook zijn tweede van de avond. Na een rush vanaf de middenlijn bevond hij zich op de punt van de zestien. Iedereen verwachtte een voorzet en daar hield Griezmann rekening mee. Zijn schot in de korte hoek verraste iedereen, inclusief de ingevallen goalie Vicente Guaita: 0-2. De 0-3 was een prachtig uitgespeelde teemgoal. Morata gaf na een sprint mee aan Nahuel Molina, die op zijn beurt weer afgaf op Griezmann. Van dichtbij schoot hij met links raak.

???????????????????? Griezmann ??

