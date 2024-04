Hato onthult welke Ajax-speler als enige spreekt in kleedkamer na 6-0 nederlaag

Jorrel Hato heeft geen woorden voor de kansloze 6-0 nederlaag tegen Feyenoord. Na afloop laat de verdediger van Ajax op de persconferentie weten zich te schamen voor het resultaat. Het was logischerwijs erg stil in de kleedkamer van de Amsterdammers, vertelt Hato.

“Ik denk niet dat ik ooit met 6-0 heb verloren, nee. Het doet niet meer pijn omdat ik een Rotterdammer ben, het doet gewoon pijn omdat je De Klassieker verliest met 6-0. We vielen gewoon als team uit elkaar.”

“Vanaf het begin voetbalden we niet. We weten dat Feyenoord een team is dat veel intensiteit levert en hoog druk zet. Wel leverden de bal zó snel in en zij produceerden aanval na aanval. Daar komen ook nog eens persoonlijke fouten bij, dus dan is het snel klaar.”

“We willen natuurlijk nog wel vijfde worden in de Eredivisie. Maar op dit moment ben ik er met mijn hoofd nog niet bij, dus ik zou eigenlijk niet weten hoe. Maar we moeten er wel gewoon voor gaan.”

“Na afloop was het stil in de kleedkamer. Ik denk dat iedereen hetzelfde gevoel heeft als ik. Het was beschamend wat we vandaag hebben laten zien. Er hing geen goede sfeer.”

John van ‘t Schip gaf al aan dat hij weinig woorden wilde spreken in de kleedkamer. Toch was er een speler die wél het woord nam: Gerónimo Rulli. “Maar hij zei voor de rest ook niet veel. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat er heel veel te zeggen viel na zo’n prestatie.”

“Wat Rulli zei? Dat het beschamend is wat we hebben laten zien. Het zou kunnen dat hij een bepaalde trots miste bij de ploeg, ja”, aldus Hato.

