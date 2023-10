Hato kent ervaren leermeester binnen Ajax-selectie: ‘Had mijn vader kunnen zijn’

Zondag, 15 oktober 2023 om 21:00 • Bart DHanis • Laatste update: 21:25

Jorrel Hato leert veel van de 'ervaren jongens’ bij Ajax, zo heeft hij gezegd in een interview met Voetbal International. Volgens de pas zeventienjarige verdediger van Ajax is vooral Remko Pasveer veel met hem bezig.

“Remko had mijn vader kunnen zijn”, steekt de zeventienjarige Hato van wal over zijn 21 jaar oudere collega. “Pasveer, Steven Bergwijn, Steven Berghuis: allemaal jongens met veel ervaring. Als zij iets vertellen, dan luister je wel.”

“Met Pasveer heb ik het veel over de communicatie tussen keeper en verdediger”, gaat Hato verder. “Dat is echt belangrijk en hij kijkt daar heel kritisch naar. Hij kijkt hoe hij het mij makkelijker kan maken en ik hoe ik het op mijn beurt weer makkelijker kan maken voor hem.”

“Ik moet bijvoorbeeld de binnenkant goed dichthouden en tegenstanders naar buiten zien te duwen”, stelt de linksbenige mandekker. “Als ze van de zijkant schieten, kan hij de ballen gemakkelijker tegenhouden. Ook zegt hij dat ik meer moet coachen. Hij is daar veel mee bezig.”

Hato is het eens met de analyse van de ervaren sluitpost. “Ik moet inderdaad veel meer coachen. We willen met Ajax een team vormen. Goed communiceren is dan belangrijk. We moeten dingen van elkaar eisen en elkaar helpen. Het is lastig, maar ik geloof dat we er sterker uitkomen.”

Hato is momenteel met Jong Oranje in Gibraltar voor het duel met de beloften van dat land. Hij hoopt zich met Jong Oranje te kwalificeren voor het EK Onder 23, al durft hij groter te dromen. “Mijn échte droom is het grote Nederlands elftal halen.”

Hato is dit seizoen vaste waarde in het elftal van Maurice Steijn. De in Rotterdam geboren verdediger kan zowel op linksback als centraal achterin uit de voeten. Dit seizoen kwam hij al tien keer in actie voor de hoofdmacht van Ajax. Hij wist hierin een assist af te leveren.