Hato kan spoedig een aanbieding met ‘flink verbeterd’ salaris tegemoetzien

Woensdag, 11 oktober 2023 om 20:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:00

Ajax en Jorrel Hato zijn in gesprek over een nieuw en verbeterd contract. De pas zeventienjarige verdediger is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij de Amsterdamse club, maar is nog in het bezit van een jeugdcontract. Die verbintenis wil Ajax dus zo snel mogelijk openbreken, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond.

Al toen Sven Mislintat nog met de scepter zwaaide in de hoofdstad stond een contractverlenging voor Hato hoog op de prioriteitenlijst. Door zijn ontslag is de Duitser nooit aan de gesprekken met het toptalent begonnen.

Klaas-Jan Huntelaar, die zich in Amsterdam ontfermt over contractzaken van beloften, heeft deze maand wel de eerste gesprekken gevoerd met het management van Hato. Het huidige contract van Hato loopt nog tot medio 2025.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn nieuwe verbintenis moet een 'flinke' verbetering worden, zo spreekt het AD. De mandekker is momenteel nog in het bezit van een jeugdcontract, als enige binnen de selectie van Ajax.

De centrale verdediger annex linksback is dit seizoen een van de betere spelers aan Amsterdamse zijde. Hato weet zich onder andere met zijn indrukwekkende spel aan de bal alleraardigst te onttrekken aan de sportieve malaise bij Ajax.

De laatste weken speelt de geboren Rotterdammer, tot zijn eigen onvrede, vooral als linksachter. Trainer Maurice Steijn kiest centraal achterin steevast voor Josip Sutalo en Gastón Ávila, waardoor Hato veelal op de linkerflank moet acteren.

Hato sprak eerder tegenover het AD al uit zich geen zorgen te maken over zijn contractsituatie. "Het gaat toch wel gebeuren. Wanneer maakt mij niet uit, maar ik zie mijn toekomst hier. Daar doet de huidige situatie van de club niets aan af.”