Hato is jongste Ajax-aanvoerder ooit, maar dat was niet de afspraak

Zondag, 12 november 2023 om 18:49 • Mart van Mourik

Jorrel Hato kreeg zondagmiddag plotseling de aanvoerdersband om zijn arm in het duel met Almere City FC (2-2) en werd de jongste Ajax-aanvoerder ooit, maar dat gebeurde per toeval. Voor de camera van ESPN legt de verdediger uit dat hij alleen captain werd omdat hij het dichtst bij Steven Bergwijn stond toen hij gewisseld werd. Verder maakt Hato duidelijk enorm te balen van het gelijkspel.

De ploeg van trainer John van 't Schip was zondagmiddag niet opgewassen tegen Almere City en moest genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Chuba Akpom en Benjamin Tahirovic maakten de 1-0 van Jochem Ritmeester van de Kamp onschadelijk, maar door een benutte strafschop pakte Almere alsnog een knap punt.

Hato werd de jongste aanvoerder ooit van Ajax toen hij na ruim een uur spelen de band overnam van Bergwijn. Dat was overigens niet zo gepland, erkent de verdediger voor de camera. “Die aanvoerdersband, ja...”

“Het was meer dat we 1-0 achter stonden toen Chuba erin kwam voor Bergwijn, en ik was gewoon degene die het dichtst bij de wissel stond. Daarom kreeg ik hem meteen. Ik weet niet of ik hem niet had gekregen als ik niet het dichtst bij de Bergwijn stond, maar we moesten gewoon snel door. Het was dus niet afgesproken.”

“Ik heb natuurlijk geen goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd”, vervolgt Hato. “Ik denk dat we in de eerste helft heel slordig waren. In de tweede helft was het weliswaar iets beter, maar ook zeker niet goed genoeg. We stonden 1-2 voor in de negentigste minuut en dat mag je nooit meer weggeven.”

“Na de 1-2 dacht ik ook echt dat we het niet meer weg zouden geven. We kregen zelfs nog kansen op de 1-3 en ik vind dat we ook nog een strafschop hadden verdiend. Kenneth (Taylor, red.) kreeg een duw in de rug en ik vind dat dat gewoon een penalty is.”

“Al met al is het gewoon niet goed van ons en ik baal ervan. Nu hebben we in ieder geval tijd om erover na te denken”, besluit Hato, die zich maandag moet melden in Zeist om te starten met de voorbereiding op de duels van Oranje met Ierland en Gibraltar.