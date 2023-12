Hato geloofde ogen niet: ‘Ik dacht dat Steven Bergwijn me in de maling nam!’

Jorrel Hato dacht dat Steven Bergwijn een grapje maakte toen de aanvaller hem het nieuws bracht over zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Dat vertelt de zeventienjarige Ajacied in een interview met ESPN. Hato werd voor de duels met Ierland (1-0 winst) en Gibraltar (0-6 winst) bij de selectie gehaald. Tegen de Gibraltarezen maakte het talent uiteindelijk zijn debuut.

De ontwikkeling van Hato op het hoogste niveau verliep pijlsnel. Amper negen maanden nadat de jongeling zijn eerste minuten maakte bij Ajax, zat hij al bij de definitieve selectie van Oranje.

"Ik was hier bezig in de gym", memoriseert Hato het moment dat hij erachter kwam dat hij tot de definitieve selectie behoorde. "En toen kwam Steven Bergwijn rennend op me af."

"Ik dacht: wat is er aan de hand? Toen vertelde hij me dat ik geselecteerd was voor het Nederlands elftal.'' Hato was ontzettend blij met het nieuwtje, maar kon het in eerste instantie nauwelijks geloven.

"Ik had het totaal niet verwacht, want ik dacht dat ik de Jong Oranje-jongens weer zou zien, maar blijkbaar werd ik gewoon opgeroepen voor het eerste elftal. Ik dacht echt dat hij (Bergwijn, red.) me in de maling nam."

"Dat dacht ik vanaf het begin. Maar toen liet hij het me zien en dacht ik: wow, oké, het is toch zo." Voor elke jonge voetballer is voetballen in het Nederlands elftal een droom, zo ook voor Hato. "Ik heb er altijd van gedroomd om voor mijn land te spelen."

"Dat is nu gelukt. Om eerlijk te zijn; de werkelijkheid was nog mooier dan de droom.'' Tegen Gibraltar viel hij na de rust in voor Virgil van Dijk. Hij werd met zijn zeventien jaar de vijfde jongste debutant in Oranje ooit. De vorige zeventienjarige die in het Nederlands elftal debuteerde was Matthijs de Ligt.

Aanvoerderschap

Bij Ajax droeg de piepjonge verdediger tegen AEK Athene de aanvoerdersband. Hij werd de jongste aanvoerder van Ajax ooit in Europees verband. "Een enorme eer", zegt Hato daarover, die nog wel een beetje baalt van hoe hij het nieuws te horen kreeg.

John van 't Schip deed op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd uit de doeken dat Hato de band zou krijgen. "Niet dat ik het vervelend vond ofzo, maar ik had het liever gewoon 1-op-1 van de trainer vernomen."

