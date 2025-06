Harvey Elliott maakt live op tv aanstootgevend gebaar naar Duitsers na winst EK Onder 21

Harvey Elliott heeft zaterdagavond een duistere kant getoond. De aanvaller legde met Engeland Onder 21 beslag op het jeugd-EK door de Duitse leeftijdsgenoten te verslaan, maar na de zege maakte hij een aanstootgevend gebaar naar fans van de tegenstander in het publiek.

The Young Lions gaven een vroege 2-0 voorsprong weg tegen Duitsland, dat voor het einde van de reguliere speeltijd nog tot 2-2 kwam. Uiteindelijk bleek Engeland na verlenging toch te sterk: 3-2. Het winnende doelpunt kwam op naam van Jonathan Rowe.

Engeland stond vol onder druk in de slotfase van de verlenging, waarna bij het laatste fluitsignaal opluchting en emotie de boventoon voerden. Liverpool-aanvaller Elliott werd precies in beeld gebracht toen hij een V-teken naar het publiek maakte.

Het V-teken werd door de Britse premier Winston Churchill gebruikt als symbool voor de overwinning op de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. De V staat voor Victory. Het V-teken met de handpalm naar binnen wordt in Engeland gezien als een beledigend gebaar, vergelijkbaar met het opsteken van de middelvinger in Nederland.

Elliott schitterde voor Engeland tijdens hun triomfantelijke EK-campagne, waardoor hij werd uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. De 22-jarige aanvaller maakte ook deel uit van de selectie van Lee Carsley in 2023 en hoopt nu door te breken bij het Engeland van bondscoach Thomas Tuchel.

Getty Images

Elliott was trefzeker in de kwartfinale Spanje, waarna hij ook tweemaal scoorde in de halve finale tegen Nederland. Tegen Duitsland wist de buitenspeler een keer te scoren.

Met zijn productie heeft hij Alan Shearer en Francis Jeffers ingehaald als tweede topscorer van Jong Engeland, met in totaal 14 doelpunten op zijn naam. Alleen Eddie Nketiah (16) staat nog boven hem.