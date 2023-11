Hartman verafschuwt specifieke actie Lazio-spelers na afloop: ‘Veel praatjes’

Woensdag, 8 november 2023 om 07:08 • Wessel Antes

Quilindschy Hartman heeft zich geërgerd aan het gedrag van de spelers van Lazio na afloop van het verloren Champions League-duel (1-0) in Rome. Dat liet de 21-jarige linksback van Feyenoord dinsdagavond duidelijk blijken tijdens de persconferentie in Stadio Olimpico. Hartman laat weten dat hij niet onder de indruk is van Lazio als ploeg, maar is wel verbolgen over de reactie van de tegenstander na de Rotterdamse nederlaag in de Italiaanse hoofdstad.

Hartman, die zelf een van de betere spelers aan de kant van Feyenoord was, weet goed te benoemen wat er misging in Rome. “Ik denk dat we de kansen niet afmaken”, aldus de tweevoudig international van het Nederlands elftal. “En dat we bij de goal, ik heb hem nog niet teruggekeken, de bal te makkelijk verloren.”

“Op dit niveau kan dat niet”, gaat Hartman verder. “Dan heeft de tegenstander gewoon spelers met kwaliteit die dat kunnen afstraffen. Ik denk dat we niet veel verkeerd hebben gedaan, maar blijkbaar wel teveel om hier een resultaat te kunnen halen.”

Wanneer NOS-journalist Joep Schreuder suggereert dat Lazio geen fijne ploeg is, probeert Hartman zich in eerste instantie in te houden. “Ik moet zeggen… Ik vind het niet eens heel lastig om tegen ze te spelen. Ik heb niet echt het gevoel dat ze heel giftig zijn.” Vervolgens laat hij toch het achterste van zijn tong zien. “Ze hebben vooral veel praatjes en handgebaren, dat soort dingen. Ik denk dat als we honderd keer tegen ze spelen, wij negentig keer winnen.”

Bonken op de muur

Eén actie van de Lazio-selectie na afloop van het duel in Rome is voor Hartman wel te ver gegaan. “Misschien moet ik dat niet zeggen. Maar net komen de spelers van Lazio binnen, stampen op onze deur en de muur”, aldus de vleugelverdediger met frustratie op zijn gezicht.

Toch wil Hartman ook die actie omdraaien in positiviteit. “Eigenlijk geeft dat alleen maar meer motivatie voor de komende twee wedstrijden. Ik denk dat we met Atlético-thuis beginnen en dan weer heel De Kuip achter ons moeten hebben, op een goede en positieve manier. Dan moeten we dat beetje irritante gedrag uiteindelijk afstraffen.”

Feyenoord staat na vier duels in de Champions League op de derde plaats in Groep E. In november en december wachten twee cruciale duels met achtereenvolgens Atlético Madrid (thuis) en Celtic (uit). De Spanjaarden hebben momenteel twee punten meer verzameld, terwijl Lazio maar één punt voorstaat. Celtic lijkt met slechts één punt al kansloos voor overwintering in Europa.