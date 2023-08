Hartman neemt opvallende rol op zich bij transfers: ‘Doet hij niet zomaar’

Maandag, 28 augustus 2023 om 11:45 • Wessel Antes • Laatste update: 11:47

Quilidschy Hartman speelt buiten het veld een belangrijke rol binnen de selectie van Feyenoord, zo zegt Martijn Krabbendam in een video-item van Voetbal International. Het is de journalist opgevallen dat de 21-jarige linksback altijd zijn best doet om nieuwe jongens te verwelkomen in De Kuip. Hartman zoekt al contact op met nieuwe aanwinsten voordat ze hun handtekening hebben gezet onder een dienstverband bij Feyenoord. Krabbendam concludeert: “Dat doet hij niet zomaar.”

Hartman hoort vrijdag of hij definitief wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal, dat twee belangrijke duels staat te wachten in de kwalificatie voor het EK. Dat de linkspoot ook dit seizoen goed is begonnen is volgens Krabbendam uiterst knap. “Zo'n tweede jaar is altijd lastig. Je bent kampioen geworden en de verwachtingen zijn groter. Hartman kwam vorig jaar uit het niets en draaide een geweldig seizoen. Hij wordt nu in z'n tweede jaar ineens geconfronteerd met de Champions League, de voorselectie van het Nederlands elftal en hogere verwachtingen.”

Dat zorgt er volgens de journalist niet voor dat Hartman zenuwachtig wordt. “Het is een jongen die altijd goed uit z'n woorden komt”, aldus Krabbendam, die een bijzondere ontdekking deed. “Ivanusec en Lingr werden al een tijdje genoemd als potentiële nieuwe spelers, dan is Hartman altijd de eerste die ze even een like geeft op Instagram of andere social media-kanalen. Dat doet hij niet zomaar. Hij geeft die jongens het gevoel: ik ben speler van Feyenoord en ik zou het leuk vinden als jullie bij ons komen. Dat versterkt gelijk de band die ze zullen moeten ontwikkelen.”

Krabbendam denkt dat Hartman snel een goede band Ivanusec wil creëren met Ivanusec, aangezien het duo aan de linkerkant een tandem moet vormen. ‘Met Idrissi ging dat bijna blindelings. Die overlap, de bal op het juiste moment meegeven. Met Ivanusec hopen ze een nog betere Idrissi te hebben gevonden. Ook hij zal dus veel moeten samenwerken met Hartman.” Ivanusec was zondag al toeschouwer bij het duel tussen Feyenoord en Almere City. Zondag kan de Kroaat op bezoek bij FC Utrecht debuteren in het elftal van trainer Arne Slot.