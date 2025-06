Quilindschy Hartman gaat zijn in 2026 aflopende contract niet verlengen, zo meldt Voetbal International. Feyenoord wil de linksback daarom komende zomer van de hand doen en heeft al een opvolger gesignaleerd.

Hartman keerde op 2 februari terug van een zware kruisbandblessure. De linksback had moeite om zijn oude niveau te behalen en werd zelfs door Robin van Persie op een gegeven moment derde keus achter Gijs Smal en Hugo Bueno.

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen mocht Hartman weer beginnen in de basis. Na afloop was de verdediger emotioneel: “Het gaat dan wel door je hoofd dat het mogelijk de laatste keer zal zijn.”

Het contract van Hartman loopt in 2026 af en volgens VI wil de linkspoot niet verlengen. Voor zijn zware blessure stond de Oranje-international op het punt om de overstap te maken naar Chelsea.

Feyenoord gaat daarom komende zomer proberen Hartman te verkopen, om zo nog een transfersom te verdienen. De linksachter zou in de belangstelling staan van AFC Bournemouth en Al-Hilal, maar beide ploegen zijn tot dusver nog niet concreet geworden.

Terugkeer Bueno

De Rotterdammers hopen bij een vertrek van Hartman op een terugkeer van Bueno. De Spanjaard die momenteel met Spanje Onder 21 actief is op het EK maakte afgelopen seizoen op huurbasis een goede indruk.

“Feyenoord huurde de Spanjaard afgelopen seizoen al van Wolverhampton Wanderers, maar moet volgens ingewijden wel een flinke transfersom betalen wil het Bueno definitief overnemen. Niettemin zou de linksback van Jong Spanje voor Feyenoord een goede investering kunnen zijn", schrijft VI.