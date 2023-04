Harry Maguire verslechtert reputatie met kolderieke, catastrofale blunder

Donderdag, 20 april 2023 om 22:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:34

Harry Maguire en David De Gea zijn donderdagavond gruwelijk in de fout gegaan. Manchester United keek na acht speelminuten al tegen een 1-0 achterstand aan op bezoek bij Sevilla, dat de voorsprong in de tweede helft al verdubbeld heeft. Youssef En-Nesyri kon bij de openingstreffer maximaal profiteren van gestuntel in de achterhoede van United. Maguire verspeelde op zeer onfortuinlijke wijze een ongelukkige inspeelpass van De Gea.