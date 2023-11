Harry Maguire accepteert excuses van Ghanese politicus die hem ridiculiseerde

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een de vergevingsgezinde reactie van Harry Maguire.

Dat Maguire vaak geridiculiseerd wordt, is ook de Engelsman zelf niet ontgaan. Eerder dit jaar ging een clip van de Ghanese politicus Isaac Adongo viraal. "Harry Maguire werd gezien als één van de beste verdedigers ter wereld. Manchester United kocht hem en werd de grootste dreiging voor de defensie van Manchester United. Hij tackelt teamgenoten en geeft assists aan tegenstanders."

Flashback to when Isaac Adongo referred to Ghana's Vice President Dr. Mahamudu Bawumia as 'economic Maguire' pic.twitter.com/vkR839WtRj — GhanaWeb (@TheGhanaWeb) November 22, 2023

"Als de tegenstander niet scoort, maakt Maguire wel een eigen doelpunt. In dit land hebben we een economische Maguire." Adongo doelde daarmee op Mahamudu Bawumia, de vice-president van Ghana. Adongo gaf vervolgens voorbeelden van de 'economic Maguire' en hoe hij het land heeft benadeeld met zijn, volgens Adongo, slechte financiële keuzes. "Meneer de voorzitter, waarom heeft u deze Maguire (Bawumia, red.) de kans gegeven om onze verdediging te leiden? Hij is het grootste risico van onze verdediging geworden", vertelde Adongo onder meer. Adongo kon rekenen op groot gelach in de zaal om zijn vergelijkingen.

Nu, een klein jaar later, ziet de wereld er heel anders uit. Adongo ziet dat Maguire een 'transformatie' heeft ondergaan. "Misschien weten jullie nog dat ik mijn grote broer (Bawumia, red.) vergeleek met Maguire. Meneer de voorzitter, ik bied nu mijn excuses aan aan Harry Maguire. Vandaag de dag heeft Maguire de bladzijde omgeslagen een transformatie ondergaan. Maguire scoort nu goals voor Manchester United. Meneer de voorzitter, Harry Maguire is nu een sleutelspeler voor Manchester United!"

Maguire aanvaardt de excuses van Adongo, zo laat hij weten op X. "Isaac Adongo, excuses geaccepteerd. Ik zie je snel op Old Trafford", schrijft de centrumverdediger, gevolgd door een emoji van een handdruk en een glimlach.