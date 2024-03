Harry Kane staat op en voorkomt vroegtijdige exit Bayern München in CL

Bayern München staat in de kwartfinale van de Champions League. De nummer twee in de Bundesliga won dinsdagavond op eigen veld met 3-0 van Lazio, mede dankzij een dubbelslag van Harry Kane. Die uitslag was meer dan voldoende na de 1-0 nederlaag van Bayern in Rome van drie weken geleden. Matthijs de Ligt had met een fraaie volley een groot aandeel in de tweede treffer van Bayern kort voor rust. De Italianen hadden daarna nog een hele helft, maar konden uitschakeling niet meer voorkomen.

Tuchel koos achterin dus voor De Ligt, omdat Dayot Upamecano geschorst was. De Oranje-international vormde samen met Eric Dier het hart van de Bayern-defensie, met Joshua Kimmich en Raphaël Guerreiro op de flanken. Manuel Neuer stond onder de lat. Aleksandar Pavlovic en Leon Goretzka zorgden voor de balans op het middenveld. Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala verzorgden de aanvoer richting aanvalsleider Kane.

De intenties van beide ploegen werden al snel duidelijk. Bayern zocht geduldig de aanval en Lazio betrok met de 1-0 van de eerste wedstrijd in het achterhoofd de verdedigende stellingen. De thuisclub deelde speldenprikjes uit via Sané en Musiala, maar voor groot gevaar voor het Italiaanse doel zorgde dat niet in de beginfase. Desondanks probeerde Bayern het tempo hoog te houden.

MATTHIJS DE LIGT, WAUW! ????



Bayern komt op 2-0, Thomas Müller kopt een volley van de Nederlander binnen! ??#UCL #BAYLAZ pic.twitter.com/DtORSefY8U — VTBL ? (@vtbl) March 5, 2024

Lazio was het meest tevreden met de 0-0 tussenstand en had eigenlijk op voorsprong moeten komen in de 38ste minuut. Een voorzet vanaf links kwam via het hoofd van De Ligt terecht bij Ciro Immobile, die geheel ongedekt en van dichtbij naast kopte. De aanvaller baalde dan ook flink van de gemiste kans, die Lazio al snel duur kwam te staan.

Slechts een minuut later kwam Bayern namelijk op 1-0. Guerreiro raakte de bal in kansrijke positie niet goed, maar door de kopbal van dichtbij van de alerte Kane kon het Bayern-publiek in de Allianz Arena alsnog juichen. Het was zijn eerste goal in de knockout-fase van de Champions League sinds 2019, toen nog als speler van Tottenham Hotspur. Kort daarna verzuimde Musiala om Lazio opnieuw pijn te doen: de aanvallende middenvelder tikte de bal van dichtbij naast het doel.

Desondanks ging Bayern met een 2-0 voorsprong rusten. Een hoekschop vanaf links kwam uiteindelijk terecht bij De Ligt, die niet nadacht en rechts van de zestien uithaalde middels een volley. De inzet van de verdediger was naast gegaan, ware het niet dat Müller de bal al koppend tot doelpunt promoveerde. Er was even de angst voor buitenspel van de routinier, maar die bleek ongegrond. Bayern ging met een zeer goed gevoel de kleedkamer in.

Doelpunt Bayern!



Opnieuw Harry Kane, Bayern staat met een been in de volgende ronde! #UCL #BAYLAZ pic.twitter.com/4sGdp8fSZw — VTBL ? (@vtbl) March 5, 2024

Lazio probeerde in de beginfase van de tweede helft te herstellen van de twee forse dreunen van kort voor rust. Immobile schreeuwde om een penalty na een vermeende overtreding van De Ligt, maar arbiter Slavko Vincic wilde daar niet aan. De Lazio-spits raakte overigens geblesseerd aan zijn knie en moest later noodgedwongen het veld verlaten.

Bayern behield ook na rust de controle en tilde de stand na 65 minuten naar 3-0. Sané trok vanaf rechts naar binnen en testte Ivan Provedel. De doelman van Lazio tikte de bal precies in de voeten van Kane, die van dichtbij de 3-0 kon binnenschuiven. Daarmee was het verzet van de bezoekers uit Rome definitief gebroken. Bayern ging ondertussen op zoek naar de vierde goal van de avond.

De bedrijvige Müller schampte de paal ruim een kwartier voor tijd en in de rebound schoot Sané rakelings naast. Even leek het dat Luis Alberto het weer spannend zou maken, maar Neuer, die na rust weinig te doen had, hield zijn doel schoon. Bayern, waar Serge Gnabry na maanden van blessureleed terugkeerde als invaller, kwam geen moment meer in de problemen en schaart zich bij de laatste acht ploegen in de Champions League.

