Harry Kane scoort weer en helpt Bayern aan relatief eenvoudige overwinning

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 20:27 • Lars Capiau • Laatste update: 20:33

Bayern München blijft in het spoor van Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart. Op bezoek bij 1. FSV Mainz won de ploeg van trainer Thomas Tuchel relatief probleemloos: 1-3. Kingsley Coman en Harry Kane bezorgden de bezoekers na een kwartier spelen een comfortabele 0-2 voorsprong, waarna Anthony Caci met een doelpunt voor rust wat spanning terugbracht in de wedstrijd. Leon Goretzka besliste na rust echter het duel.

Door een hamstringblessure van Dayot Upamecano mocht Matthijs de Ligt weer eens in het centrum van de defensie starten bij der Rekordmeister. Het was voor de Nederlander zijn eerste basisplaats in Beieren sinds het terugkomen van zijn blessure.

Bayern greep na ruim minuten spelen de leiding in de MEWA Arena. Na een indrukwekkende rush van Leroy Sané, die bijna het hele veld overstak, bediende hij Coman. De Fransman aarzelde niet en haalde snoeihard uit: 0-1.

Kane verdubbelde vijf minuten later de marge. Na een ingestudeerde vrije trap slingerde Jamal Musiala de bal voor. De Ligt won zijn kopduel en verlengde zodoende tot bij Goretzka. Die kopte de bal op zijn beurt voor het doel, waar Kane het scherpst was en van dichtbij binnen kon knikken: 0-2. De Engelsman maakte daarmee al zijn negende competitiedoelpunt in acht wedstrijden.

Net voor de theepauze deed de thuisploeg wat terug. De negentienjarige Brajan Gruda bevond zich opeens in een zee van ruimte en bediende Caci. De Fransman haalde de trekker genadeloos hard over en vuurde het leer in de rechterbovenhoek: 1-2.

Na iets minder dan een uur spelen drukte Goretzka het verzet van de thuisploeg de kop in. De Ligt onderschepte de bal en frommelde de bal bij Musiala, die op zijn beurt Goretzka vond. De Duitse middenvelder streepte de bal in de linkeronderhoek: 1-3.

Met de overwinning klimt Bayern naar de derde stek in de Bundesliga. Het moet Stuttgart en Leverkusen echter nog voor zich dulden. Leverkusen gaat aan kop met 22 punten, waar Stuttgart en Bayern op respectievelijk één en twee punten volgen. Ook Dortmund heeft tot dusverre twintig punten verzameld.