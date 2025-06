Harry Kane schittert tegen Flamengo en leidt Bayern naar kwartfinale op WK voor clubs

Bayern München heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voor clubs door een 2-4 zege op Flamengo. In Miami profiteerde de Duitse grootmacht van flink wat slordigheden bij de Brazilianen, met Harry Kane als grote uitblinker. Bayern staat in de volgende ronde tegenover Paris Saint-Germain, dat moeiteloos afrekende met Inter Miami (4-0).

Al vroeg in de wedstrijd ging het mis voor Flamengo. Bij een hoekschop van Bayern kreeg Erick Pulgar de bal ongelukkig op het hoofd, waarna hij via zijn eigen verlenging in het net belandde: 0-1 na zes minuten.

Het zou snel nog erger worden voor de Brazilianen. Flamengo verspeelde opnieuw de bal in de opbouw en Kane aarzelde geen moment. De Engelse spits haalde hard uit vanaf de rand van het strafschopgebied en via de binnenkant van de paal vloog de bal in het doel: 0-2 in de negende minuut.

Flamengo had daarna een uitgelezen kans om terug in de wedstrijd te komen. Araujo verscheen bij de tweede paal en schoot van dichtbij, maar Manuel Neuer, 39 jaar inmiddels, redde knap met een reflex.

Na 33 minuten viel alsnog de aansluitingstreffer. Gerson kreeg de bal op zijn wreef en schoot van dertien meter loeihard binnen, net over de handen van Neuer heen: 1-2, en de spanning keerde terug in het duel.

Lang kon Flamengo daar niet van genieten, want vlak voor rust sloeg Bayern weer toe. Een slechte uitverdediging belandde voor de voeten van Leon Goretzka, die de bal controleerde en vanaf afstand hard in de hoek schoot: 1-3 in de 41e minuut.

Na rust bleef het spannend toen Flamengo een strafschop kreeg. Michael Olise veroorzaakte een onhandige overtreding en Jorginho stuurde Neuer met een lichte sprong de verkeerde kant op: 2-3 in de 55e minuut.

Flamengo drong aan, maar bleef slordig in de opbouw en dat werd opnieuw genadeloos afgestraft. Harry Kane onderschepte de bal en schoot van afstand hard raak, waarmee hij de wedstrijd definitief besliste: 2-4 in de 73e minuut.