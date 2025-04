Harry Kane live in actie zien bij Bayern München? Scoor nu je tickets!

Harry Kane is een van de meest dodelijke spitsen van zijn generatie. De 31-jarige Engelse is sinds 2023 de aanvalsleider van Bayern München, waar hij zijn indrukwekkende doelpuntenproductie heeft voortgezet. Wil jij Kane live zien scoren in de Bundesliga of Champions League? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Bayern! Klik hier om naar de ticketshop te gaan.

Waarom Kane zo’n unieke spits is

Kane is een complete centrumspits: fysiek sterk, koelbloedig voor het doel en bovendien voorzien van een uitstekende techniek. Hij combineert scorend vermogen met slimme positionering en is ook in de opbouw van enorme waarde voor zijn team.

Van Londen naar München

Na jarenlang de absolute ster te zijn geweest bij Tottenham Hotspur, waar hij clubtopscorer aller tijden werd, koos Kane in 2023 voor een nieuwe uitdaging bij Bayern München. In Duitsland liet hij meteen zijn klasse zien met een stormachtig eerste seizoen vol goals.

Topschutter, maar nog op jacht naar prijzen

Individueel viel er voor Kane genoeg te vieren: hij won de Europese Gouden Schoen (2023/24) en werd meerdere keren topscorer, waaronder in de Bundesliga en Champions League. Een grote teamprijs ontbreekt echter nog, maar bij Bayern lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat hij ook daar prijzen gaat pakken.

Onmisbaar voor Engeland

Ook in het Engelse nationale team is Kane de aanvalsleider. Met meer dan 100 interlands en 70+ doelpunten is hij topscorer aller tijden voorthe Three Lionsen een sleutelfiguur richting het komende WK.

Wil jij Kane live zien scoren?

