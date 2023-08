‘Harry Kane hakt knoop door en kiest definitief voor Bayern München’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 23:46

Bayern München heeft een akkoord bereikt met Tottenham Hotspur over de transfer van Harry Kane, zo meldde David Ornstein eerder deze donderdag op basis van Duitse bronnen. De recordkampioen is bereid om ruim 100 miljoen euro te betalen en heeft een meerjarig contract klaarliggen. Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Germany wil Kane na lang nadenken toch bij Bayern tekenen en is de deal tussen alle betrokken partijen zo goed als rond.

De doorbraak is enigszins verrassend te noemen, daar het ernaar uitzag dat Bayern en Tottenham niet tot elkaar zouden komen. De Zuid-Duitsers zagen onlangs nog een bod van 100 miljoen euro inclusief bonussen van tafel worden geveegd. Plettenberg meldt donderdagavond dat de gesprekken tussen beide clubs 'goed en respectvol' zijn verlopen en dat de verwachting is dat de transfer van Kane op korte termijn zal worden afgerond. De Duitse reporter rept overigens niet over een exacte transfersom. Dat doet Fabrizio Romano ook niet, al weet de transfermarktexpert wel dat Kane toestemming heeft om de medische test te ondergaan bij Bayern en dat de deal waarschijnlijk vrijdag volledig rondkomt.

Bayern stelde Tottenham eerder deze week een ultimatum: der Rekordmeister wilde een antwoord horen op het ultieme bod dat werd ingediend in Londen. Met een aankoopbedrag van 100 miljoen euro zou Kane de duurste speler uit de clubhistorie van Bayern worden. Nooit eerder legde de club zoveel geld neer voor een nieuwe speler. Het record staat nu nog op naam van Lucas Hernández, die voor 80 miljoen overkwam van Atlético Madrid.

Kane neigde eerder naar langer verblijf

Ornstein bracht donderdag nog naar buiten dat Kane neigt naar een langer verblijf bij Tottenham. De aanvaller hoopte duidelijkheid te hebben voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen en lijkt die nu dus ook te krijgen. Engelse media schrijven dat hij zich goed voelt onder de nieuwe manager Ange Postecoglou, maar desondanks lijkt Bayern er vandoor te gaan met de topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.

Kane gaat bij Tottenham de laatste twaalf maanden van zijn contract in. De Londense club wil hem graag langer behouden onder nieuwe voorwaarden, maar heeft daarin vooralsnog geen vooruitgang geboekt. Het heeft de club ertoe gebracht om hun targetman alsnog van de hand te doen om nog iets aan hem te verdienen. De Noord-Londenaren willen niet het risico lopen om hem volgend jaar gratis te moeten laten gaan.