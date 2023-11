Harry Kane bezorgt Bayern München drie punten en heeft record te pakken

Vrijdag, 24 november 2023 om 22:21 • Bart DHanis • Laatste update: 22:34

Bayern München heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Duitse landstitel. Op bezoek bij 1. FC Köln was de ploeg van Thomas Tuchel met 0-1 te sterk. Harry Kane maakte het enige doelpunt van het duel. Door de overwinning staat Bayern (voorlopig) eerste. Köln weet dus niet te winnen en blijft onderaan staan.

Al na zeven minuten kreeg Leroy Sané een grote kans om de score te openen. De pijlsnelle vleugelaanvaller ging na een pass van Konrad Laimer plotseling alleen op de doelman af. Sané probeerde de bal over hem heen te lobben, maar dat lukte niet: Köln-doelman Marvin Schwäbe kon de bal boven zijn hoofd tegenhouden.

Na twintig minuten spelen kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Een poging van Eric Maxim Choupo-Moting werd in eerste instantie van de lijn gehaald, maar in de rebound kon Kane gemakkelijk binnen schieten: 0-1. Het was voor Kane alweer zijn achttiende treffer van het seizoen, dat terwijl de Bundesliga pas twaalf duels onderweg is. Nog nooit scoorde een nieuwkomer in de Bundesliga zo snel achttien doelpunten.

Nog in de eerste helft liet Köln van zich horen. Rasmus Carstensen dook bij de tweede paal op om een voorzet tegen de touwen koppen, maar hij zag Manuel Neuer in de weg staan.

Twee minuten voor rust leek Bayern op 0-2 te gaan komen. Sané kreeg de bal in de kluts voor zijn voeten in het strafschopgebied en kon vrij uithalen. Schwäbe lette echter goed op en hield de bal met zijn voeten uit het doel.

In de tweede helft bleef der Rekordmeister jacht maken op een tweede treffer. Veel schoten werden geblokt en ook Kingsley Coman had het geluk niet aan zijn zijde: de Franse aanvaller kopte tien minuten voor tijd de bal tegen de lat.

Diezelfde Coman schoof enkele minuten later de bal rakelings naast de paal. Tot een slotoffensief wist de thuisploeg echter niet te komen, waardoor Bayern de drie punten meenam naar München.