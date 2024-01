Hardnekkig gerucht rond Sébastien Haller de kop ingedrukt door Duitse media

Sébastien Haller staat niet in de belangstelling van Besiktas, zo beweren Duitse media. Hurriyet kwam maandag met het nieuws dat de voormalig Ajacied op de radar zou staan bij de Turkse club, maar daar blijkt niets van waar.

Met het aanstaande vertrek van Vincent Aboubakar zou Besiktas zich nadrukkelijk oriënteren op de markt, waarbij Haller zou zijn geïdentificeerd als belangrijkste kandidaat.

De Ivoriaan met Franse roots komt dit seizoen bij Borussia Dortmund amper voor in de plannen van Edin Terzic en kan bij Besiktas verlost worden van zijn uitzichtloze situatie.

Bovengenoemde krant wist zelfs te melden dat er al een akkoord lag met Dortmund over een huurperiode van Haller. Besiktas zou geen huur betalen en enkel het salaris dekken van de 29-jarige aanvalsleider.

Volgens Sky Sport-verslaggever Patrick Berger is het gerucht echter uit de lucht gegrepen. "Er hebben geen gesprekken plaatsgevonden tussen Dortmund en Besiktas. Er is over geen enkele speler contact geweest over een verkoop of verhuur."

Haller kreeg in de zomer van 2022 de diagnose teelbalkanker en keerde na enkele maanden terug op het veld. Dit seizoen staat de teller op veertien wedstrijden in alle competities, waarin hij twee keer wist te scoren.

Vorig seizoen kwam Haller tot negen goals en vijf assists in 22 wedstrijden. Het contract van de voormalig Ajacied, die dertig miljoen euro in het Amsterdamse laatje bracht, loopt door tot medio 2026.

