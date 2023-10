Harde kritiek zwelt aan: ‘Janssen? Ekkelenkamp? Allemaal onzichtbaar’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:10

Mark van Bommel en Royal Antwerp FC zijn gebaat bij een goed resultaat in de topper tegen Club Brugge zondag. De Nederlander weet zowel in de competitie als in de Champions League niet te overtuigen dit seizoen en ziet de druk toenemen.

Eddy Snelders, voormalig speler van Antwerp en analist bij Sporza, acht the Great Old veel te licht voor de Champions League. "Antwerp krijgt hier toch de rekening gepresenteerd voor de relatief bescheiden transferzomer. Het is kwalitatief simpelweg te weinig", richt hij zich onder meer tot Marc Overmars.

Ook in voetballend opzicht komt Antwerp flink tekort, meent Snelders. "Zéker het aanvallende compartiment. Daar scoorde Antwerp ver onder een aanvaardbaar niveau voor de Champions League, vind ik. Balikwisha? Ekkelenkamp? Janssen? Allemaal onzichtbaar."

Janssen, afgelopen seizoen goed voor achttien competitietreffers, staat tot dusver op vijf goals dit seizoen. De laatste keer dat de spits trefzeker was, was in de uitwedstrijd tegen Westerlo halverwege september. Schrale troost: Antwerp beschikt wel over de minst gepasseerde defensie.

Volgens Snelders doet zich een slechte situatie voor, daar veel spelers onvoldoende concurrentie ondervinden op hun positie om tot het uiterste te worden gedreven. "Daardoor wordt hun positie niet in gevaar gebracht. Daar hebben sommige jongens geluk mee."

Iemand die Snelders wel kan bekoren is de pas achttienjarige Arthur Vermeeren. "Hij mag dan wel een foutje gemaakt hebben, maar hij neemt tenminste initiatief. Vermeeren kan niet alleen de kar trekken, anderen mogen ook eens opstaan. Je kan niet van een achttienjarige verwachten dat hij alleen de kar trekt."

Ook in de Belgische Pro League heeft Antwerp het moeilijk. De regerend landskampioen leed in elf wedstrijden al zestien verliespunten en moet daardoor genoegen nemen met de zesde plek op de ranglijst. Club Brugge, zondagmiddag om 13:30 uur de tegenstander, heeft één punt minder.