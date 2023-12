Hard oordeel: ‘Van de Beek had een permanent gepijnigde, angstige uitdrukking’

Manchester United kan zich niet langer miskopen als Donny van de Beek veroorloven. Dat stelt James Ducker in een analyse in The Telegraph. De middenvelder onderging dinsdag zijn medische keuring bij Eintracht Frankfurt en maakt het seizoen op huurbasis af in de Bundesliga. Ducker stelt dat United bidt voor een definitieve overname.

Nu de huurdeal met koopoptie van Van de Beek naar Frankfurt zo goed als rond is, kan in Engeland de balans worden opgemaakt. Die blijkt niet rooskleurig. Na drieënhalf jaar en slechts zes (!) basisplaatsen in de Premier League kan worden gesteld dat Van de Beek compleet is geflopt.

"In werkelijkheid zijn er talloze spelers die kunnen worden opgevoerd als symbool van een onsamenhangend, verspillend, nalatig transferbeleid van de afgelopen tien jaar", schrijft Ducker. "Maar Van de Beek is een goed voorbeeld van de doelloze 'huur-en-hoop'-mentaliteit. Weer een flop die United niet weet te verkopen."

Frankfurt heeft de mogelijkheid om Van de Beek aan het einde van het seizoen voor elf miljoen euro definitief over te nemen, een bedrag dat door bonussen kan oplopen richting de vijftien miljoen. "United kan alleen maar hopen dat Van de Beek meer laat zien dan hij bij Everton deed."

Van de Beek werd in januari vorig jaar verhuurd aan Everton, maar kwam ook op Goodison Park niet tot wasdom. Zijn aandeel bleef beperkt tot zeven competitiewedstrijden, waarvan vijf als basisspeler. Na 483 speelminuten keerde hij terug bij United.

"Herhaaldelijk mislukte aankopen gedurende een lange periode hebben een ernstig schadelijk effect op United, zowel op het veld als daarbuiten", concludeert Ducker. "Met het geld van Van de Beek en Antony had je het grootste deel van het geld voor wat in de zomer een bod op Harry Kane had kunnen zijn."

Ducker stelt dat Van de Beek niet tegemoetkwam aan de dringende behoefte van United op het moment van kopen. "Het is de vraag of Ole Gunnar Solskjaer überhaupt Van de Beek wilde hebben, maar zijn interim-vervanger, Ralf Rangnick, had na één sessie vastgesteld dat de Nederlander simpelweg niet geschikt was om voor United in de Premier League te spelen."

"Van de Beek had een bijna permanent gepijnigde, angstige uitdrukking en dat was terug te zien op het veld, waar hij er routinematig verloren en overweldigd uitzag door het tempo en alles wat er om hem heen gebeurde. Er kunnen simpelweg geen aankopen als Donny van de Beek meer plaatsvinden als Ineos aan de macht is."

