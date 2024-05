Hard oordeel over Oranje-speler in voorselectie: ‘Heeft zijn krediet verspeeld’

Khalid Boulahrouz denkt niet dat Justin Bijlow hoeft te hopen op een basisplaats op het EK. De blessuregevoelige doelman van Feyenoord behoort tot de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman, maar volgens Boulahrouz heeft hij ‘zijn krediet verspeeld’.

De verwachting is dat er woensdag nog één keeper afvalt wanneer Koeman zijn definitieve selectie voor het EK in Duitsland bekendmaakt. Naast Bijlow hopen ook Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam) de laatste schifting te overleven.

In het programma Rondo van Ziggo Sport komt ter tafel voor welke eerste doelman Koeman gaat kiezen op het eindtoernooi. “Het zal toch wel gaat tussen Bart Verbruggen en Mark Flekken?”, vraagt Boulahrouz hardop.

“Bijlow zit er ook weer bij”, reageert presentator Wytse van der Goot. “Ja, klopt. Maar ik vind dat Bijlow wel een beetje zijn krediet heeft verspeeld”, geeft Boulahrouz vervolgens aan.

“Je kunt niet eeuwig voor hem blijven kiezen. Hij heeft aangetoond dat hij kwetsbaar is. Het zijn geen fouten dat hij veel geblesseerd is, maar het is niet fijn richting zo’n toernooi”, aldus de oud-prof.

Verbruggen en Flekken kregen de afgelopen interlandperiodes kansen van Koeman en maakten beiden een goede indruk. Met de terugkeer van een fitte Bijlow en Olij moet de bondscoach dus nog een knoop doorhakken voor hij zijn definitieve selectie bekendmaakt.

Bijlow keepte tot nog toe acht interlands voor Oranje. Zijn laatste wedstrijden speelde hij in juni 2023, toen hij eerste keus was tijdens de Nations League Finals. Daarna ontbrak Bijlow onder meer door een pols- en kuitblessure.

