Hard gelag voor Al-Hilal: forse compensatie voor Neymar dekt maandsalaris niet

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 09:12 • Wessel Antes • Laatste update: 09:31

Al-Hilal kan compensatie aanvragen bij de FIFA voor Neymar, die dinsdagnacht zwaar geblesseerd raakte tijdens de verloren interland van Brazilië in Uruguay (2-0). Uit een diagnose bleek woensdag dat de 31-jarige sterspeler zijn voorste kruisband heeft gescheurd, waardoor hij maanden uit de roulatie is. Al-Hilal zal echter niet tevreden zijn over de hoogte van de vergoeding, daar de club in het gunstigste geval niet eens een maandsalaris van Neymar kan dekken.

Nu het noodlot opnieuw is toegeslagen bij Neymar kijkt Al-Hilal naar de mogelijkheid om financieel gecompenseerd te worden. Die optie is er, daar de voormalig technicus van FC Barcelona en Paris Saint-Germain geblesseerd raakte tijdens een officiële interland bij het nationale elftal. Het Braziliaanse Globo zocht uit welk bedrag Al-Hilal mogelijk kan verwachten.

Het Braziliaanse medium sprak met Eduardo Carlezzo, een expert in het internationale sportrecht. Volgens de specialist keert de FIFA jaarlijks tachtig miljoen euro uit aan clubs na blessures van spelers tijdens een interlandperiode. Blessures na oefenwedstrijden worden niet vergoed. Het duel tussen Brazilië en Uruguay werd gespeeld in het kader van de WK-kwalificatie, waardoor Al-Hilal in aanmerking komt voor een compensatie.

Indien de vermogende Saudische club de maximale compensatie krijgt, kan het straks 7,5 miljoen euro bijschrijven. Dat is een schijntje bij het jaarsalaris dat Neymar opstrijkt in Riyadh: liefst 106 miljoen euro. Een snelle rekensom leert dat de compensatie niet eens het maandsalaris van Neymar dekt, daar de rechtspoot maandelijks zo’n 8,9 miljoen euro int.

Valse start

De zware blessure van Neymar is het volgende hoofdstuk van zijn valse start bij Al-Hilal. De Braziliaan miste de eerste vier competitiewedstrijden van Al-Hilal sinds zijn komst wegens een spierblessure en was net weer fit aan het worden. In totaal speelde hij tot dusver vijf officiële wedstrijden bij zijn nieuwe werkgever, waarin hij eenmaal scoorde en drie assists afleverde.

Het is de zoveelste zware blessure voor Neymar dit kalenderjaar. De Braziliaan speelde zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain in februari en moest de rest van het seizoen herstellen van een enkelblessure. Daardoor stond hij vijftien wedstrijden aan de kant. Afgelopen zomer kampte hij dus met spierproblemen.

Via social media reageerde Neymar zelf kort op zijn blessure. “Dit is een heel droevig moment, misschien wel het ergste moment in mijn leven. Het is niet makkelijk om blessures en operaties te ondergaan. Laat staan als dat vlak na een revalidatieperiode van vier maanden gebeurt. Ik weet dat ik sterk ben, maar dit keer heb ik mijn familie en vrienden nog meer nodig.”