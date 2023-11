Hard gelag voor Ajax: Van den Boomen ontbreekt minimaal tot winterstop

Maandag, 20 november 2023 om 13:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:40

Branco van den Boomen komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Ajax meldt dat de middenvelder geopereerd is aan zijn knie en hoopt na de winterstop weer aan te sluiten. Een hard gelag voor de Amsterdammers, daar Van den Boomen zich steeds meer begon te profileren in de Johan Cruijff ArenA.

Van den Boomen kreeg begin deze maand last van zijn knie, vlak voor het thuisduel met Brighton & Hove Albion (0-2). John van 't Schip kon toen al weinig zeggen over de ernst van de blessure.

Nu blijkt dat een operatie noodzakelijk was en Van den Boomen minimaal tot de winterstop ontbreekt. Daarna hoopt de rechtspoot weer aan te sluiten, vertelt hij op de clubwebsite van Ajax.

Van den Boomen leek net op te leven na de entree van Van't Schip. Hij ontpopte zich steeds meer als dirigent op het middenveld en werd al 'een van de leiders' genoemd door de interim-trainer.

Vooral de werklust en zijn gave traptechniek vielen de laatste tijd op. Daarvoor zal Van 't Schip een alternatief moeten verzinnen.

De afgelopen twee wedstrijden koos de oefenmeester voor Silvano Vos (tegen Brighton) en Georges Mikautadze (als nummer 10, Kristian Hlynsson schoof iets terug) om het gemis van Van den Boomen op te vangen. Geen van beiden vulden het hiaat met verve.

Tegen Brighton ging Ajax er met 0-2 af, terwijl het bij Almere City niet verderkwam dan een 2-2 gelijkspel. Het is de vraag met wie Van 't Schip komende zondag begint tegen Vitesse. Maurice Steijn koos toen hij er nog zat vaak voor Benjamin Tahirovic op de plek van Van den Boomen. De Bosniër, die vorige week als invaller nog wel scoorde, is echter verworden tot bankzitter.