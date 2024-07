Hansi Flick stelt voormalig Ajax-speler aan als assistent-trainer bij FC Barcelona

Heiko Westermann wordt de nieuwe assistent-trainer van FC Barcelona. Dat heeft de club bevestigd via de officiële kanalen. De veertigjarige Duitser was hiervoor werkzaam in verschillende jeugdelftallen van Duitsland.

Na het vertrek van clubicoon Xavi werd Hansi Flick eind mei aangesteld als nieuwe trainer van de Catalanen. Inmiddels is de invulling van zijn staf ook bekend.

Flick, die tot medio 2026 tekende bij Barcelona, heeft naast Westermann nog twee andere assistenten aangesteld: Marcus Sorg en Toni Tapalovic.

Met Sorg werkte Flick ook al samen bij de Duitse nationale ploeg. Tapalovic kent Flick van Bayern München, waar eerstgenoemde jarenlang keeperstrainer was.

Westermann heeft in de afgelopen jaren flink wat ervaring opgedaan als assistent-trainer. Hij vervulde die functie bij Fortuna Düsseldorf Onder 17 en Duitsland Onder 15, 16, 17, 18 en 19.

Als speler kwam Westermann in het seizoen 2016/17 nog uit voor Ajax. Een groot succes was dat echter niet: hij kwam slechts acht keer in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

De verwachting is dat Thiago Alcántara op een later moment ook nog wordt toegevoegd aan de staf van Flick. De Spanjaard maakte onlangs bekend zijn spelersloopbaan te beëindigen en werd afgelopen week al gesignaleerd bij Barcelona. Welke rol hij gaat vervullen is nog niet bekend.

