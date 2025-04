Hansi Flick heeft vrijdagmiddag op de persconferentie opnieuw zijn ongenoegen geuit over de overvolle speelkalender. De Duitse trainer verloor dinsdag met FC Barcelona in de Champions League van Borussia Dortmund (3-1) en vindt het onbegrijpelijk dat hij zaterdagmiddag alweer de volgende competitiewedstrijd heeft.

“We gaan niet klagen, maar dit gebeurt alleen hier”, zo begint Flick op de persconferentie. “In alle competities worden spelers en clubs beschermd als ze in de Champions League spelen. Maar wij hebben gewoon geen tijd om te rusten. Ik zou graag eens met de verantwoordelijken hiervoor praten, want ze hebben geen idee hoe het voor clubs is.”

“Waarom kunnen we niet om 18.00 uur spelen, of later?”, vraagt Flick zich hardop af. Barcelona treedt zaterdag om 16.15 uur aan tegen Celta de Vigo. “Als we succesvol zijn in Europa, profiteert de Spaanse competitie daar ook van. Ik ben sprakeloos, want het is onhoudbaar.”

“We kwamen erg laat thuis, maar hebben geprobeerd het goed te regelen. Als een wedstrijd op het punt staat te beginnen, moet je honderd procent geven. Zo zie ik het.”

“Natuurlijk kan iemand zich vermoeid voelen, maar diegene kan ook om een wissel vragen. Dat is de instelling die ik wil zien. Uiteindelijk moet je in de spiegel kijken en eerlijk tegen jezelf zijn.”

Ondanks de nederlaag in Dortmund, plaatste Barcelona zich wel voor de halve finale in de Champions League. Dat was te danken aan de 4-0 voorsprong die het had meegenomen uit de heenwedstrijd van vorige week. Flick is blij dat de nederlaag geen grote gevolgen heeft.

“We waren niet goed in Dortmund, maar ik ben trots op de spelers, want ze proberen alles te geven. Als iemand ons aan het begin van de voorbereiding op 18 april had verteld dat we kans hadden op de treble, hadden we ervoor getekend. Uiteindelijk hebben we maar één wedstrijd verloren.”