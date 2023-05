Hansen verlaat Ajax en kiest voor verrassende vervolgstap in de Eredivisie

Maandag, 8 mei 2023 om 11:25 • Wessel Antes • Laatste update: 11:42

Sontje Hansen speelt de komende vier seizoenen voor NEC Nijmegen, zo meldt Voetbal International maandagochtend. De nummer tien van de Eredivisie neemt de twintigjarige buitenspeler transfervrij over van Ajax. Het binnenhengelen van Hansen is een ware stunt te noemen voor NEC, daar de Amsterdammers probeerden het contract van Hansen te verlengen. Ook stond hij naar verluidt op de radar bij diverse clubs uit Engeland en Duitsland.

Hansen stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. In 2019 liet Erik ten Hag de pijlsnelle aanvaller debuteren in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1 winst). Verder speelde Hansen dat jaar twee minuten mee tijdens de bekerwedstrijd tegen Telstar (3-4 winst). De rechtspoot kwam sinds 22 december 2019 niet meer in actie voor Ajax 1. Hansen maakte zijn minuten de afgelopen jaren voornamelijk in het beloftenelftal. In 84 officiële duels voor Jong Ajax was hij goed voor dertien doelpunten en hetzelfde aantal assists.

De jeugdinternational had volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano nog de mogelijkheid om voor drie seizoenen bij te tekenen in de Johan Cruijff ArenA, maar kiest dus voor een nieuw avontuur in Nijmegen. Hansen stond tevens op de radar bij meerdere buitenlandse clubs. Volgens Voetbal International kon hij tekenen bij Augsburg en Standard Luik. Hansen wil echter eerst slagen in de Eredivisie, alvorens hij de overstap naar het buitenland maakt.

Het vertrek van Hansen doet de vraag opwaaien wat Ajax met het aflopende contract van Amourrichio van Axel Dongen gaat doen. De verbintenis van de achttienjarige buitenspeler loopt eind juni af, maar het is al maanden stil rondom het toptalent. Romano meldde vorige maand dat Ten Hag, die Van Axel Dongen liet debuteren voor Ajax, zijn pupil naar Manchester United wil halen. Tegenover Voetbalzone liet de rechtspoot weten graag bij Ajax te blijven, maar van een contractverlenging is tot dusver nog geen melding gemaakt.