Hansen benoemt beste teamgenoot bij Ajax: ‘Gaan echt nog van hem genieten’

Dinsdag, 12 september 2023 om 10:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:37

Bij Jong Oranje regende het afgelopen week debutanten. In de wedstrijd tegen Jong Moldavië (3-0 winst) beleefden liefst elf spelers hun vuurdoop vrijdag. Een van hen was de 21-jarige Sontje Hansen, die zelfs meteen in de basis mocht starten. Voetbalzone ging in gesprek met de talentvolle vleugelaanvaller van NEC.

Hansen maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Nijmegen, waar hij op de rechtsbuitenpositie meteen een vaste basisplaats wist te bemachtigen onder Rogier Meijer. Toch kwam het voor de aanvaller als een verrassing dat hij werd opgeroepen voor Jong Oranje. “Ik had het eigenlijk niet verwacht”, erkent Hansen. “Wel vanwege mijn kwaliteiten, maar ik heb een week ziek op de bank gelegen. Tegen Sparta heb ik noodgedwongen een helft gespeeld. Daarom dacht ik dat ik niet geselecteerd zou worden.”

Bekijk hier het interview met Sontje Hansen:

Reünie

De interlandweek heeft voor Hansen iets weg van een jeugdreünie. Sommige spelers kent hij vanuit de Ajax-jeugd, anderen nog niet. Eerder speelde hij samen met onder meer Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Ki-Jana Hoever en Million Manhoef. Wie van hen maakt nou de meeste indruk? “Dat is iemand die er nu niet is: Ryan Gravenberch. In de jeugd heb ik altijd met hem samengespeeld. Hij is lang, dun, ik noem hem altijd ‘de nieuwe Pogba’. Zo liep hij ook. Gravenberch wil niet zo genoemd worden, maar ik vind dat hij dezelfde uitstraling heeft. Ook heeft hij zijn lengte mee. De Pogba in zijn eerste periode bij Juventus vind ik een van de beste en complete middenvelders die ik ooit heb gezien. Als Ryan zich doorontwikkelt zoals hij, gaan we echt nog van hem genieten.”

Voor Hansen is het de eerste keer dat hij zich mocht melden in hotel Oud London in Zeist met Jong Oranje. Eerder kwam hij wel uit voor jeugdelftallen van Oranje. “Ik was er niet zo mee bezig. Ik wist ook niet dat er zo snel kwalificatiewedstrijden waren. Ik wist wel dat het dit seizoen mogelijk was, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan”, zegt Hansen. “Ik geloofde het eerst niet. Ik was blij, een beetje geëmotioneerd. Ik denk dat dat komt door hoe het de afgelopen jaren is gegaan bij Ajax. Het zegt wel iets als je wordt opgeroepen. Het geeft je meer vertrouwen. Ik ben van Ajax naar NEC gegaan. Bij Ajax worden meestal negen spelers geselecteerd, bij NEC zijn dat er drie. Het waren trotse emoties.”

Nederlands elftal

Ondanks dat er bij het Nederlands elftal een probleem is op de flanken, durft Hansen nog niet te hard van stapel te lopen. “Het kan natuurlijk snel gaan met je ontwikkeling, dat hebben we gezien bij Xavi Simons. Maar hij speelde wel bij PSV. Met mij kan het ook snel gaan, maar ik verwacht niet dat ik snel bij het Nederlands elftal zit. Ik ga eerst hier mijn best doen, zoals ik dat ook bij NEC doe. Ik ga me laten zien en daarna zien we het stap voor stap. Bij NEC gaat het ook nog niet altijd goed. Ik moet werken aan mijn fitheid.”

Niet alleen Simons maakt indruk op Hansen. Twee andere internationals hebben ook een streepje voor bij hem. “Ik kan erg genieten van Memphis. Waar ik nu vooral tegenop kijk is Noa Lang. Zo zou ik ook willen spelen. Mensen zeggen veel over zijn gedrag en hij komt veel in de media, maar hij laat het wel zien bij PSV. Alles wat dan in de media komt is bijzaak.”

Komende vrijdag verschijnt deel 2 van het interview met Sontje Hansen. Dan gaat de aanvaller dieper in op zijn vertrek bij Ajax en de huidige situatie bij zijn voormalig werkgever.