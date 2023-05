Hans Nijland ziet ondanks degradatie twee aspecten waar hij ‘heel blij’ mee

Dinsdag, 9 mei 2023 om 17:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:42

Hans Nijland is teleurgesteld over het feit dat FC Groningen na 23 jaar weer is gedegradeerd uit de Eredivisie. Afgelopen weekend viel het doek voor de Trots van het Noorden na een 1-1 gelijkspel bij Go Ahead Eagles. In 1998 overkwam Nijland hetzelfde met FC Groningen en zakte de club eveneens af naar een lager niveau. Ondanks de huidige degradatie ziet de voormalig algemeen directeur ook enkele lichtpuntjes.

Bij Nijland gaan de gedachten meteen terug naar de vorige degradatie in 1998. "Dat seizoen was enigszins vergelijkbaar met dit jaar", vertelt hij bij ESPN. "Toen was er ook onrust en werd de trainer tussentijds weggestuurd. Anderzijds is het ook weer niet vergelijkbaar. Er waren toen heel veel clubs die veel verder waren dan FC Groningen. NAC Breda, Roda JC, FC Utrecht, AZ en Vitesse. Zij hadden allemaal een nieuw of gerenoveerd stadion. Wij speelden nog in het Oosterpark. Nu speelt Groningen in een mooi en groot stadion met een enorme begroting."

De degradatie is dan ook hard aangekomen bij Nijland. "Natuurlijk doet dit pijn", gaat de geboren Amstelvener verder. "Met name ook richting de supporters. We hebben met heel veel mensen gewerkt aan het opbouwen van een mooie club. We zijn in 2006 naar een nieuw stadion gegaan, waarna we hebben gezegd dat we nooit meer naar de eerste divisie wilden. Dat dat uiteindelijk toch gebeurt, is een sportief drama."

Nijland is van mening dat niet de juiste dingen zijn gedaan met het aanwezige geld. "Dat is duidelijk. Als je een spelersbudget hebt dat tot de eerste zeven clubs in Nederland behoort en je gaat er kansloos uit, dan kun je maar één conclusie trekken. Dan zijn de centjes verkeerd besteed. Je kunt wel een hele zak met geld hebben, maar het is wel zaak om er de juiste dingen mee te doen. Er zijn niet de juiste beslissingen genomen. Het was één bron van onrust."

Als het aan Nijland ligt, haalt Groningen ervaring en doelpunten komende zomer. "Er wordt nu gewezen naar PEC Zwolle en Heracles, maar er zijn meer clubs die het niet binnen één jaar gelukt is dan wel. Heracles en Zwolle hebben ervaring en doelpunten", aldus Nijland, die blij is met de komst van Dick Lukkien en Henk Veldmate. "Lukkien is een nuchtere Groninger. Ik heb niks tegen westerlingen, maar er waren te weinig mensen uit Groningen rond de club. Ook met de terugkeer van Veldmate ben ik persoonlijk heel blij."