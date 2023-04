Hans Nijland Twittert tijdens bekerfinale over Tadic: ‘Zeuren, zeiken, janken’

Zondag, 30 april 2023 om 20:47 • Laatste update: 20:50

Hans Nijland ergert zich dood aan het gedrag van Dusan Tadic tijdens de bekerfinale, zo laat hij weten via Twitter. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen, die de Serviër hoogstpersoonlijk naar de Trots van het Noorden haalde in het verleden, laat niets aan vertwijfeling over. "Tadic in z'n FC-tijdperk een geweldige prof. Een sieraad binnen onze club. Nu zeuren, zeiken, janken. Ga voetballen, je bent nog steeds een geweldige speler", aldus Nijland.