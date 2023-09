Hans Kraay weet het ‘100 procent’ zeker: ‘Dat wordt het gouden duo bij Oranje’

Woensdag, 6 september 2023 om 18:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:39

Het Nederlands elftal speelt deze week twee mogelijk cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Oranje staat momenteel vierde in Groep B en dus is er werk aan de winkel voor bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers. Alle reden voor verslaggever Jelle Kusters om de stemming rondom Oranje te peilen bij de Eredivisie Awards.

Volgens Hans Kraay junior hoeft Nederland zich tegen Griekenland geen zorgen te maken. "Donderdag komt het zeker goed, zelfs zonder spits", doelt hij op de door een blessure afwezige Memphis Depay. Even leek het erop dat PSV-spits Luuk de Jong de deur voor een terugkeer in Oranje op een kier had gezet, maar de aanvalsleider blijft bij zijn beslissing. "Ik vind het zo ongelofelijk jammer dat Ronald niet op de stoep is gaan staan met een flinke bos bloemen bij mevrouw De Jong", zegt de ESPN-analist met een glimlach.

Het goede gevoel van Kraay junior over Griekenland-thuis wordt niet door iedereen gedeeld. Kees Jansma, voormalig perschef van het Nederlands elftal, tempert het vertrouwen. "De tijd dat we van tevoren konden zeggen dat ‘we’ wel even een wedstrijd gingen winnen, ligt ver achter ons." Volgens Andries Jonker is het geen uitgemaakte zaak dat Nederland wint. Toch vindt de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen het geen schande als het misgaat. "Het woord 'schande' wordt snel in de mond genomen. Ik vind dat je altijd moet kijken naar de situatie en wat er aan de hand is. We hebben onszelf in een moeilijke vertrekpositie gemanoeuvreerd en een aantal belangrijke spelers zijn niet beschikbaar."

Een speler die niet is opgeroepen voor de interlands van deze week is Jerdy Schouten. Als het aan de analisten ligt komt hier snel verandering in. "Die moeten we wel gauw gaan selecteren, want dat is gewoon een goede speler", vertelt Jansma over de PSV-aanwinst. Volgens Kraay gaat Schouten zelfs een ‘gouden duo’ vormen met Frenkie de Jong de komende jaren. "Daar kun je alle ballen aan kwijt en ze kunnen ook nog verdedigen, wat niet veel mensen willen zien. Dus dat wordt het gouden duo. Dat durf ik met honderd procent zekerheid te zeggen. Reijnders is geweldig begonnen (bij AC Milan, red.) en Veerman is ook geweldig. Maar het wordt Jerdy Schouten en Frenkie de Jong."

Denzel Dumfries lijkt voorlopig de nummer één in Oranje. "Hem zomaar passeren kan niet", weet Kraay. "Geertruida moet eventjes wachten, maar hij is een geweldige speler. Hij wordt misschien wel de beste rechtsback van Europa binnen afzienbare tijd." Het Nederlands elftal treedt donderdagavond om 20:45 uur aan tegen Griekenland. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Volgens de analisten zullen er nog geen verrassingen zijn in de verdediging van Oranje, dat tot op heden verloor van Frankrijk (4-0) en won van Gibraltar (3-0). Zondag nemen de manschappen van Koeman het in Dublin op tegen Ierland.