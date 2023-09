Hans Kraay vraagt Gorter naar nare ervaring met ‘dolleman’ Sven Mislintat

Woensdag, 27 september 2023 om 18:07 • Jonathan van Haaster

Ajax-doelman Jay Gorter moest woensdagmiddag in het restant van De Klassieker nog één tegentreffer slikken, waardoor de eindstand uiteindelijk op 0-4 werd bepaald. De 23-jarige Amsterdammer heeft een roerige periode achter de rug, daar hij na het 'laatste' fluitsignaal op zondag zijn zwangere vriendin in veiligheid probeerde te brengen én hij een nare ervaring achter de rug heeft met Sven Mislintat. Volgens ESPN-verslaggever Hans Kraay junior beet de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Gorter als een 'dolleman' toe dat hij 'er zo snel mogelijk uit moet'. "Alles wat er gebeurt raakt je als persoon", zegt Gorter daarover tegenover Kraay junior.

Zondag werd De Klassieker na 55 minuten gestaakt, nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld belandde. Feyenoord leidde op dat moment al met 0-3 dankzij treffers van Santiago Giménez (2) en Igor Paixão. Woensdagmiddag vond de hervatting plaats, maar van een comeback van de Amsterdammers was geen enkele sprake. Sterker nog: drie minuten na de hervatting bepaalde Giménez de eindstand op 0-4. Gorter geeft aan dat er vooraf nog wel wat hoop was op een goed resultaat. "Ja, in het systeem wilden we nog wat aanpassen", laat hij weten. "Iedereen weet dat het lastig wordt met 35 minuten op de klok en een 0-3 achterstand. Je probeert wat en wil wat forceren, maar als Giménez binnen... Hoe lang was het? drie, vier minuten? Dan gaat de nachtkaars wel een beetje uit."

Gorter erkent dat er heel vaak spelers van tegenstanders vrij voor zijn neus opduiken. "We moeten reflecteren en daarmee aan het werk. Het is een hele nieuwe groep en er is zó veel chaos. Net toen ik mijn telefoon opende was het nog steeds bezig. Binnen de club gebeurt er op dit moment een hele hoop. Wij proberen ons er zo veel mogelijk van af te zetten, maar dat is toch lastiger dan je denkt. Ik moet je eerlijk zeggen: ik sta hier voor de camera nadat we in De Klassieker met 0-4 op onze donder hebben gekregen. Het is moeilijk nu om nergens over na te denken en hoe slecht wij op het veld staan, wat we doen, hoe het eruitziet én wat er binnen de club gebeurt. Het is gewoon één en al chaos, ja."

Nadat het duel zondag definitief gestaakt werd, gingen Branco van den Boomen en Gorter direct op zoek naar hun vriendinnen. Kraay vraagt of dat in zijn hoofd is gaan zitten. "Nu niet meer, gelukkig was ze veilig", antwoordt hij. "Maar als dat soort dingen gebeuren... Dat gaat buiten voetbal om. Maar het gaat goed met mijn vriendin en volgens mij ook met de vriendin en de kleine van Branco. We hebben ze in veiligheid kunnen brengen, dus dat is positief." Tot slot vraagt Kraay wat de affaire-Mislintat met hem gedaan heeft. "Sowieso wil ik het daar niet meer over hebben", antwoordt Gorter. "Het is voorbij nu en ik wil me zo snel mogelijk focussen op voetbal. We kunnen allemaal zien dat dat wel nodig is. Alles wat er gebeurt raakt je als persoon en dat is alles wat ik erover kwijt wil. Nu moeten we door.”