Hans Kraay vraagt bondscoach Koeman op de man af: ‘Wie is jouw eerste spits?’

Brian Brobbey is een serieuze optie om als eerste spits van Oranje te beginnen op het EK in Duitsland, zo laat bondscoach Ronald Koeman zondagochtend weten bij ESPN in Goedemorgen Eredivisie. De keuzeheer heeft heel wat opties, want ook Joshua Zirkzee (Bologna) en Memphis Depay (Atlético Madrid) steken in goede vorm.

Koeman werd aan het begin van het praatprogramma gevraagd of een fitte Memphis zijn eerste spits op het EK in Duitsland is. De bondscoach antwoordde ‘nee’ en legt later in de uitzending uit dat de 88-voudig international van Oranje ook een optie als linksbuiten is.

Hans Kraay junior neemt echter geen genoegen met het antwoord van Koeman en is benieuwd wie op dit moment zijn eerste spits voor het Nederlands elftal is. “Dat weet ik niet, dat zie ik straks wel”, reageert Koeman. “Je kunt niet van mij verwachten dat ik dat nu ga zeggen. Het lijkt me dat ik dat eerst met spelers dingen bespreek voordat ik hier aan tafel ga roepen dat dit Wout Weghorst, Brian Brobbey of Memphis is.”

Koeman laat weten dat Joshua Zirkzee momenteel nadrukkelijk gevolgd wordt door de technische staf van Oranje. De 22-jarige Nederlander was dit seizoen al goed voor 10 goals en 5 assists namens Bologna. “Hij speelt daar in de spits in een vrije rol”, geeft Koeman aan. “Zirkzee zakt veel in en is sterk aan de bal. Hij is alleen niet altijd in de zestien te vinden, waar een spits in mijn ogen hoort te zijn. Zirkzee is veel meer een meevoetballende nummer 9.”

Volgens Koeman zijn Zirkzee en Brobbey niet met elkaar te vergelijken. “Ik vind dat Brobbey de laatste maanden een goede ontwikkeling doormaakt en fitter wordt als speler. Gisteren had hij twee heel belangrijke momenten”, refereert hij aan de twee kansen in de wedstrijd tegen PSV. “Bij de eerste goal van Ajax had hij niet de beste aanname, maar het vervolg (de assist op Berghuis, red.) was meer dan goed. Hij houdt goed het overzicht.”

“In de tweede helft had Brobbey iets te veel moeite in zijn aanname, waardoor hij niet een open kans creëert. Maar hij ontwikkelt zich, is snel en sterk, dus het is een serieuze optie om met hem te gaan starten. Een serieuze optie, dat is toch netjes gezegd?”

Ook Memphis doet bij Atlético van zich spreken. Afgelopen woensdag was hij belangrijk voor de Madrilenen door vlak voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening te nemen. “Ik heb met Memphis vaak contact, omdat hij natuurlijk heel belangrijk is geweest tijdens mijn eerste periode als bondscoach van Oranje (van februari 2018 tot augustus 2020, red.)’, legt Koeman uit.

“Volgens mij heeft hij recent tegen Rayo Vallecano, waarin hij vlak voor tijd de winnende 2-1 maakte, eindelijk weer eens 95 minuten gespeeld. Dat is voor het eerst in iets van anderhalf jaar. Hij is een speler met extra kwaliteiten die bepalend was en ook wel weer bepalend kan zijn voor ons.”

