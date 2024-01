Hans Kraay verbaasd door antwoord Vertessen: ‘Dat klinkt niet enthousiast...'

Yorbe Vertessen aast nog steeds op een vertrek bij PSV, zo laat hij weten na de 3-1 bekerzege op FC Twente. De Belg begon woensdagavond verrassend in de basis in het bekerduel met de Tukkers en betaalde het vertrouwen van zijn trainer Peter Bosz dubbel en dwars terug met een schitterende openingstreffer.

Vertessen, die wordt begeerd door verschillende buitenlandse clubs, tekende in de negentiende minuut op fraaie wijze voor de 1-0. Hij trok vanaf de linkerkant naar binnen, zocht de combinatie met De Jong en schoot vervolgens vanaf twintig meter feilloos raak in de rechterhoek.

"Een mooie pegel!", omschrijft Vertessen zijn doelpunt voor de camera van ESPN wanneer hij de beelden terugziet. "Ik raakte de bal vol op mijn wreef."

Verslaggever Hans Kraay jr. vraagt de aanvaller ook naar de transfergeruchten rondom zijn persoon. Vertessen staat in de nadrukkelijke belangstelling van onder meer 1. FC Union Berlin, dat bereid is om vijf miljoen voor hem neer te leggen. Bosz wil echter niet dat zijn flankspeler vertrekt.

“Ik kon er nogal weinig op antwoorden, want het is zijn mening. Ik en mijn management hebben een andere mening”, geeft Vertessen aan.

"Ik denk dat iedereen wel weet dat ik meer minuten wil maken. Aan de andere kant is het ook mooi om hier te blijven en kampioen te worden en Champions League te spelen. Er is geen slechte keuze, maar persoonlijk voor mij is een transfer de beste oplossing zodat ik meer minuten kan maken."

Noa Lang en Hirving Lozano maakten tegen Twente beiden als invaller minuten. Vertessen vreest dat zijn perspectief op speelminuten in de tweede seizoenshelft enorm zal slinken nu het duo is teruggekeerd van blessureleed. "Ik moet daar nu mee dealen. Wat als het niet lukt? Dan moet ik wel door."

"Dat klinkt niet erg enthousiast...", reageert Kraay junior. "Ja, je moet mentaal dan even de switch weer maken, maar ik moet door, hard blijven werken, mezelf laten zien en misschien komt er dan wel wat moois op mijn pad", besluit Vertessen.

?? Een schitterend doelpunt van Yorbe Vertessen!#psvtwe — ESPN NL (@ESPNnl) January 17, 2024

