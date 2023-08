Hans Kraay tast in het duister: ‘Waarom scout niemand hem? Kan overal mee!’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 07:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:17

Hans Kraay junior begrijpt niet waarom er geen clubs geïnteresseerd zijn in Dávid Hancko. De Slowaak wist een uitstekend debuutseizoen bij Feyenoord te bekronen met de landstitel en is een van de drijvende krachten in het elftal van trainer Arne Slot. Desondanks blijft het angstvallig stil rond de centrale verdediger.

"Sturen al die Premier League-clubs half blinde scouts naar Nederland? Hancko is toch voor bijna elke ploeg 35/40 miljoen waard?", vraagt Kraay zich hardop af bij Voetbalpraat. Feyenoord komt de transferzomer tot dusver zonder al te veel kleerscheuren door. Orkun Kökçü en Danilo werden verkocht aan respectievelijk Benfica en Rangers, maar onder meer Lutsharel Geertruida blijft voorlopig binnenboord. Zijn transfer naar RB Leipzig klapte.

Mario Been, eveneens te gast in het voetbalpraatprogramma, trekt wat Hancko betreft de vergelijking met Calvin Bassey. "Daar betalen ze 22 miljoen voor, terwijl Hancko op alle vlakken een betere speler is. Bassey wordt bij Fulham met open armen ontvangen en is nu elke week een van de betere spelers. Misschien leggen wij de lat ook wel te hoog in Nederland voor een centrale verdediger. Wat ze allemaal moeten kunnen om te slagen."

Kraay merkt op dat het bij Ajax niet alleen aan Bassey schortte. "Alle linker centrale verdedigers bij Ajax de afgelopen jaren, de 'Martínezen' van deze wereld, veroverden de bal en leverden hem in bij Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch. En of ze nou in de dekking stonden of niet, je kon ze altijd aanspelen. Bassey is geen grote technicus, maar als hij nou na elke balverovering Van den Boomen had kunnen inspelen... Misschien had hij het dan wel gered."