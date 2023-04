Hans Kraay rekent keihard af met ‘dooie kippenneukersclub’ in de Eredivisie

Zondag, 30 april 2023 om 11:21 • Guy Habets

Hans Kraay junior heeft geen goed woord over voor FC Groningen. De analist en verslaggever van ESPN heeft zich afgelopen dinsdag gestoord aan het spel van de Trots van het Noorden tijdens het restant van de wedstrijd tegen NEC (0-1) en steekt dat niet onder stoelen of banken. "Het is echt een dooie kippenneukersclub", zo klinkt het tijdens Goedemorgen Bekerfinale.

Kraay verwachtte dinsdag een getergd Groningen, maar liet door middel van beelden zien dat er weinig voetbal in de ploeg van trainer Dennis van der Ree zit. "Het is verschrikkelijk om dat lege stadion te zien, maar dan zie je ook een verschrikkelijk Groningen", zegt de vaste tafelgast op zondagochtend tijdens Goedemorgen Bekerfinale. "Die moeten degradatievoetbal spelen en per se winnen. Ik weet niet eens wie ze daar allemaal voor gekocht hebben, maar kijk nou hier. Het gaat van links naar rechts bij die centrale verdedigers, deze speelt hem nog een keertje terug... zo kan ik nog tien fragmenten opnoemen."

De frustratie lijkt diep te zitten bij de analist van ESPN. "Het is echt verschrikkelijk. Het is in en buiten het veld echt een dooie kippenneukersclub. Echt een dooie kippenneukersclub. Er zit geen passing in, geen beleving in, geen pit in, niks." Aan tafel wordt gegrinnikt om de wijze waarop Kraay de situatie in Groningen omschrijft, maar zelf kan hij er niet om lachen. "Is dit een nieuw woord? Ja, inderdaad. Je mag zelf weten hoe je het spelt. Een dooie kippenneukersclub, dus."

Degradatie lijkt voor Groningen onafwendbaar. De noorderlingen gingen dinsdag uiteindelijk met 0-1 onderuit tegen NEC en daardoor is de achterstand op de zestiende plaats nu opgelopen tot elf punten. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en dat betekent dat Groningen alles moet winnen en moet hopen dat de concurrentie geen punten meer pakt. Na afloop van de verloren wedstrijd van dinsdagavond gaf trainer Van de Ree aan dat zijn ploeg er alles aan zal doen, maar uit de houding van zowel trainer als spelers straalde geen vertrouwen in de goede afloop meer.