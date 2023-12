Hans Kraay prijst ‘ultieme nummer 10’ aan op tv: ‘Als je kijkt, een gratis tip’

Hans Kraay junior is onder de indruk van het spel en de professionaliteit van Dani de Wit. De vaste tafelgast van Goedemorgen Eredivisie weet dat de middenvelder bij AZ lang niet altijd speelt en zou hem daarom graag de overstap naar FC Utrecht zien maken volgend jaar.

"Teleurgestelde voetballers en voetballers die gepasseerd zijn, lopen altijd achter de rug van een trainer te terpentijnzeiken", weet Kraay uit ervaring. "Zo van: 'Die trainer, die gek, die snapt er niks van'. En teleurgestelde spelers douchen ook samen en staan dan in een hoekje: 'Snap jij dat nou, dat ik niet speel?'"

"Deze jongen loopt niet te zeiken en kijkt in de spiegel. Dani de Wit, sinds jaar en dag gewoon een geweldige nummer 10 bij AZ, staat er al een tijdje niet in. En mocht weer even meedoen (tegen Almere City, red.). En hij maakt een belangrijke goal." De Wit tekende kort na zijn invalbeurt voor de 2-1. AZ zou uiteindelijk met 4-1 winnen van de promovendus.

"En dan denk je dat hij na afloop in het interview met Pascal Kamperman zegt: 'Ja, die trainer, en dit en dat'. Nee, hoor." Presentator Milan van Dongen haalt direct een interview aan van vorige week van De Wit met NH Sport, waarin de middenvelder zegt het 'onbegrijpelijk' vindt dat anderen de voorkeur krijgen van Pascal Jansen.

"Nou, dan is dat een heel ander interview dan gisteravond (zaterdagavond, red.) met Pascal", grinnikt Kraay. "Want daar was hij zeer zelfkritisch en had hij zoiets van 'ja, deze trainer zal ook wel de beste nummer 10 opstellen'. Ik vind het zó verfrissend en ik had dit eigenlijk ook als tip voor Jordy Zuidam", betrekt de tafelgast de technisch directeur van FC Utrecht in het verhaal.

"Want De Wit is transfervrij aan het einde van het seizoen. Dit is nou de ultieme nummer 10 voor FC Utrecht", geeft Kraay mee aan trainer Ron Jans. "Die hebben zó slecht ingekocht. Ze lijken allemaal op elkaar, die spelers daar. En dezelfde buitenspelers allemaal. Dus gratis en voor niks, Jordy. Als je kijkt, Dani de Wit is een echte Utrecht-nummer 10."

De Wit heeft zoals Kraay zegt inderdaad een contract tot medio 2024 bij AZ. Vanaf januari mag de 25-jarige aanvallende middenvelder praten met andere clubs. De Wit staat inmiddels op 166 duels in het shirt van de Alkmaarders. Daarin scoorde hij 40 keer en gaf hij 21 assists.

