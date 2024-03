Hans Kraay neemt het op voor Balk na gele kaart nummer 12 (!): ‘Ze zoeken hem’

Remco Balk ontving in de eerste helft van het duel tussen FC Eindhoven en SC Cambuur alweer zijn twaalfde gele kaart van het seizoen. Daarmee is hij niet voor het eerst dit seizoen geschorst voor de volgende wedstrijd én evenaart hij een kaartenrecord.

In de eerste helft van FC Eindhoven - SC Cambuur ging het opnieuw mis. Balk was het niet eens met een beslissing van scheidsrechter Laurens Gerrets. Balk pakte de bal even op uit frustratie, maar hield zich verder kalm. Desondanks was het aanleiding genoeg voor Gerrets om de gele kaart te tonen.

Daarmee werd gele kaart nummer twaalf van het seizoen een feit voor Balk, die daardoor het eerstvolgende duel van Cambuur (ADO Den Haag-thuis) moet missen. Balk evenaarde daarmee het kaartenrecord in het Nederlands betaald voetbal: 12. Balk staat nu op gelijke hoogte met Guy Ramos, Tom Beugelsdijk, Cristián Cuevas en Joeri de Kamps.

"Hij houdt, voor een aanvaller, veel te veel van gele kaarten", weet Kraay junior. "Daar is hij het zelf ook helemaal mee eens, want vlak voor aanvang van de halve finale Cambuur - NEC zei hij ook: 'Ik moet ook geen tackles maken.' Maar nu ageert hij gewoon heel eventjes. Deze jongen heeft nu ook een soort naam. Wat doet hij nou?!"

"Hij doet niks! Hij krijgt hem gewoon omdat hij een balletje uit zijn handen laat vallen. Nu beginnen ze hem te zoeken. Nu heb je gewoon de schijn tegen. Dit is geen tackle of zo... Dit is zo'n zelfkritische jongen. Hij heeft overal gezegd dat het niet goed is als je meer kaarten dan doelpunten hebt."

Overigens maakte Balk vlak na zijn gele kaart een uiterst fraai doelpunt, door van dichtbij met een acrobatische beweging te scoren. Het betekende vlak voor rust de 0-2 voor Cambuur in Eindhoven, dat eerder al een treffer van Milan Smit moest incasseren.

