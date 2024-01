Hans Kraay maakt ideale opstelling van Ajax: ‘Gaat nooit gebeuren’

Hans Kraay junior heeft zijn ideale opstelling gemaakt voor het huidige Ajax. De analist van ESPN toonde zijn elf namen zondag in Goedemorgen Eredivisie, waar hij meteen werd geïnterrumpeerd door tafelgenoten Mario Been en John van den Brom.

Ajax won zaterdagavond met 2-4 op bezoek bij Heracles Almelo, maar liet bij vlagen zien uiterst kwetsbaar te zijn. Met name in defensief opzicht loopt het nog niet bij de ploeg van trainer John van 't Schip. Ajax werd dit seizoen het vaakst gepasseerd van de bovenste negen ploegen in de Eredivisie.

Bij Goedemorgen Eredivisie komt de vorm van de Amsterdammers ter sprake. Hans Kraay, die toegeeft dat hij zijn opstelling liever niet had laten zien, opteert voor een nieuwe formatie: 3-4-3.

"Het was altijd vloeken in de kerk als je geen 4-3-3 speelde bij Ajax. Kurt Linder (oud-coach van Ajax, red.) is er met pek en veren uitgejaagd. Tomislav Ivic heeft ook een keer met vijf verdedigers gespeeld. Toen stonden ze in zijn huiskamer en ontvoerden ze zijn vrouw", zegt Kraay gekscherend.

De ideale elf van Ajax volgens Hans Kraay junior.

"Maar Erik ten Hag heeft de 4-3-3 ook omver gegooid de laatste wedstrijden en is 4-4-2 gaan spelen met Haller en Tadic als diepe spitsen. Waarom zou je niet met drie centrale verdedigers kunnen spelen? Dat klinkt ook nog aanvallender, 3-4-3."

Wat Kraay betreft vormen Josip Sutalo, Jorrel Hato en Devyne Rensch de driemansdefensie, met Anton Gaaei en Borna Sosa als vleugelverdedigers. Kenneth Taylor en nieuwkomer Jordan Henderson moeten het blok op het middenveld vormen.

"Sutalo gaat zich comfortabeler voelen met dekking aan beide kanten, Rensch kan naar de buitenkant en Hato kan dat ook", licht Kraay toe. "Sosa kan niet verdedigen maar wel aanvallen. Gaaei kan niet verdedigen maar wel aanvallen. Ik denk dat iedereen net tien procent beter is."

"Waarom kan je niet met Rensch, Sutalo en Hato naast elkaar spelen?", vraagt Kraay zich af. "Zo gek is dit toch niet?", vraagt ook presentator Milan van Dongen zich af. "Voor Ajax wel", aldus Van den Brom en Been. "Bij Ajax gaat dit nooit gebeuren. Je moet met vier toch ook beter kunnen verdedigen dan ze nu doen? Of niet?", sluit Van den Brom af.

