Arne Slot lijkt eindelijk zijn gelijk te krijgen over speler Feyenoord: 'Hij zei: 'Geloof me...''

Op bezoek bij FC Twente haalde Feyenoord afgelopen weekeinde flink uit: 2-6. Igor Paixão ontvangt terecht de complimenten na zijn hattrick, maar ook Ayase Ueda viel op met twee goals en een indrukwekkend optreden in zijn geheel.

Ook Hans Kraay junior zag een uitblinkende Japanner in de punt van de Feyenoord-aanval. “Hij maakte in Enschede zeventig minuten lang een hele fitte indruk en maakte twee hele kille goals”, analyseert het vaste ESPN-gezicht in zijn column namens Voetbal International.

Volgens Kraay heeft men in Nederland lang moeten wachten op het moment dat Ueda zijn kwaliteiten etaleerde. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot had het opbloeien van de aankoop van minstens acht miljoen euro al voorzien, zo vertelt de columnist.

“In een van zijn laatste wedstrijden als Feyenoord-trainer vroeg ik hem: ‘Wat voor ramp gaat het betekenen voor je opvolger als Santiago Gimenez deze zomer wordt verkocht?’”, vertelt Kraay.

“Slot zei: ‘Geloof me Hans, Ueda gaat hem uitstekend vervangen’. Toen ik hem lichtelijk verbaasd vragend aankeek, zei hij vol overtuiging: “Deze jongen heeft in een moeilijke Belgische competitie bij Cercle Brugge 22 goals gemaakt in veertig wedstrijden, schiet ze voor het Japanse elftal uit alle hoeken en standen binnen, en als hij week in week uit gaat spelen, dan heeft hij a. een goede techniek, b. gaat hij ook diepte krijgen en c. is hij behoorlijk koel in het strafschopgebied”.”

Het lijkt er volgens Kraay op dat de huidige Liverpool-manager zijn gelijk krijgt. “Ik heb lang getwijfeld aan de woorden van Slot wat betreft Ueda, maar misschien is hij vanaf afgelopen zondag stiekem onderweg naar de Arne Slot-belofte.”

Sinds zijn komst naar Feyenoord, droeg Ueda zestigmaal het tricot van de Zuid-Rotterdammers. Twaalf keer passeerde hij de doelman, viermaal gaf hij een pass waarna een teamgenoot dat kon doen.