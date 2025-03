Hans Kraay junior wijst nadrukkelijk naar 'pleintjesvoetballer' voor wie Ajax de deur open moet houden

In zijn nieuwste column voor Voetbal International breekt Hans Kraay junior nadrukkelijk een lans voor Christian Eriksen. De Deense middenvelder met verleden bij Ajax loopt uit zijn contract bij Manchester United en hield onlangs de deur naar een rentree in Amsterdam open.

In het Deense voetbalblad Tipsbladet werd Eriksen eerder deze maand gevraagd naar een eventuele terugkeer bij Ajax. Zonder volmondig ‘ja’ te zeggen, liet de passexpert doorschemeren open te staan voor nieuwe duels in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik sluit nergens de deur voor”, sprak Eriksen desgevraagd uit. “Ik kijk wel wat er gebeurt en of het op dat moment past. Het gaat niet alleen om mijn interesse natuurlijk, maar ook over die van de andere partij.”

Kraay denkt dat Eriksen, ondanks zijn 33-jarige leeftijd, nog altijd een interessante speler kan zijn voor Ajax, al wil de flamboyante ESPN-analist niet voor de technisch eindverantwoordelijke van de Eredivisie-koploper spreken.

“Dat moet Alex Kroes lekker zelf weten”, klinkt het ietwat terughoudend vanuit Kraay. “Maar deze pleintjesvoetballer, dit sieraad voor het voetbal, die een soort ieders buurjongen is, wars van elke wijsdoenerij dan ook, deze wereldburger, die in zijn periode bij Ajax in 162 wedstrijden 32 goals maakte en 54 assists gaf, daar zou ik de deur niet zomaar voor dichthouden.”

Bij Manchester United is de doelpunten- en assistsproductie van Eriksen onmiskenbaar gestokt. Hoe zou het jeugdproduct van Odense BK nu meekomen op het hoogste niveau van Nederland?

“Ik ben ervan overtuigd dat hij in onze Eredivisie, hét paradijs voor aanvallend ingestelde spelers, heus weer een goaltje of acht à tien gaat maken”, kijkt Kraay in zijn glazen bol. “Maar we mogen van hem niet verwachten dat hij de doelpuntenmachine van Ajax wordt en er 22 panklaar aflevert bij Brian Brobbey.”