Hans Kraay junior voorspelt: deze 2 spelers uit de Eredivisie gaan 60 miljoen euro opleveren

Dávid Hancko en Igor Paixão zijn bezig aan hun laatste weken bij Feyenoord, zo voorspelt Hans Kraay junior in zijn wekelijkse column namens Voetbal International. De analist van ESPN verwacht dat de kassa komende zomer gaat rinkelen in De Kuip.

Kraay heeft afgelopen weekend intens genoten van een tackle van Hancko tijdens AZ - Feyenoord (0-1). “Wát een ingreep. Hancko speelde fantastisch naast Trauner, die twee zijn zó ingespeeld. Ik wil daarom de Feyenoord-supporters adviseren er nog zeven wedstrijden van te genieten.”

“Dat geldt ook voor Igor Paixão, die vorige week woensdag tegen FC Groningen weer even achteloos een bal de kruising in schoot”, aldus Kraay, die benoemt dat er in Alkmaar veel scouts aanwezig waren voor het Feyenoord-duo.

Kraay denkt dat Hancko en Paixão de Rotterdamse club gezamenlijk 60 miljoen euro gaan opleveren. “Dat is aan de ene kant goed nieuws voor directeur Dennis te Kloese, maar tegelijk is het ook a hell of a job om ze te vervangen.”

De 27-jarige Hancko ligt bij Feyenoord nog tot medio 2028 vast. Volgens Transfermarkt is de Slowaak momenteel 32 miljoen euro waard.

De marktwaarde van de 24-jarige Paixão wordt momenteel op 25 miljoen euro geschat. De Braziliaan heeft een contract tot medio 2029 in De Kuip.

Kraay sluit af met een duidelijke boodschap. “Feyenoord-supporters én Robin van Persie: geniet er nog maar eventjes van!”