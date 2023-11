Hans Kraay junior verrast door keuze van Koeman: ‘Je speelt tegen Gibraltar...’

Dinsdag, 21 november 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:07

Bondscoach Ronald Koeman heeft voor het EK-kwalificatieduel met Gibraltar liefst zes wijzigingen doorgevoerd. Ten opzichte van het de wedstrijd tegen Ierland (1-0) is onder meer Xavi Simons naar de bank verwezen. Hans Kraay junior snapt weinig van die keuze, zo laat de analist weten in ESPN Vandaag.

"Ik ben het meest verrast dat Simons niet speelt", steekt Kraay van wal in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen. Op 10 heeft Koeman de voorkeur gegeven aan Teun Koopmeiners, terwijl Calvin Stengs het mag laten zien als rechtsbuiten.

Simons staat na tien interlands nog op nul doelpunten. "We moeten hem niet een vormcrisis aanpraten", vindt Kraay. "Hij doet het fantastisch bij Leipzig. Hij heeft in de competitie vier keer gescoord en zeven assists geleverd. Daarmee hoort hij in de grote competities echt tot de grote jongens. Die zit echt niet in een wak."

"Alleen als je in tien wedstrijden niet hebt gescoord voor het Nederlands elftal, en je speelt dan tegen Gibraltar... Het zou wel lekker zijn om er gewoon even twee in te jassen." Van Gangelen stelt dat het enthousiasme en de bewijsdrang van Simons tegen hem is gaan werken tegen Ierland. Kraay is het daarmee eens en stelt bovendien dat hij Simons liever aan de zijkanten aan het werk ziet.

"Natuurlijk kan Xavi Simons ook op 10 spelen. Als je goed kan voetballen, je een versnelling en een goede techniek hebt. Dan kan je dat. Alleen als je in het Nederlands elftal ietwat roestig bent, dan zou ik veel liever vrij vanaf de rechterkant of de linkerkant spelen." Kraay laat beelden zien van Simons in zijn tijd bij PSV, waar hij uitblonk aan de zijkanten.

"Je hebt dan niet gelijk drie beukers, twee controleurs en misschien nog wel drie centrale verdedigers tegen je staan. En dit is vanaf de rechterkant", vervolgt Kraay bij het zien van meer beelden uit Simons' PSV-tijd. "Je komt hem niet zoveel tegen als je een goede dribbel hebt. Als je je back voorbij bent. Hij gaat heus wel op 10 functioneren in de toekomst, maar als Koeman zou ik hem een klein beetje meer vanaf de zijkant laten spelen."

Kraay weet dat Simons bij Leipzig iets meer aan de zijkanten speelt dan bij Oranje. In Duitsland staat Simons meestal hangend aan de rechterkant achter twee spitsen in het 4-2-2-2-systeem. "Met zijn dribbel, schot en passeerbeweging is dat voor hem op dit moment volgens mij beter dan op 10, waar je ook van hem verwacht dat hij rust aan de bal brengt. Hij is misschien eventjes iets te druistig om internationaal gezien een top nummer 10 te zijn." Het al geplaatste Oranje trapt om 20:45 uur af tegen Gibraltar.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Teze, De Vrij, Van Dijk, Hartman; Wieffer, Koopmeiners, Veerman; Stengs, Weghorst, Malen.