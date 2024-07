Hans Kraay junior kijkt in de camera en deelt sneer uit na EK-duel: ‘Je hebt er een klerezooi van gemaakt bij Ajax’

Sven Mislintat begint steeds meer te geloven in het aankoopbeleid dat hij bij Ajax heeft gevoerd. Dat heeft Hans Kraay junior vernomen, zo vertelt de spraakmakende televisiepersoonlijkheid in EK-praat van ESPN. De analist zelf wil daar echter niets van weten en wijst Mislintat op zijn miskopen namens Ajax.

Georges Mikautadze was dinsdag trefzeker namens Georgië in het EK duel met Turkije (3-1 nederlaag). Volgens Kraay is Mislintat steeds meer in de veronderstelling dat hij goed werk heeft verricht bij Ajax. “Ik hoor net dat Mislintat er steeds meer in begint te geloven, in zijn aankoopbeleid.”

Vervolgens pakt Kraay de camera. “Meneer Mislintat, mocht u kijken, wij zijn Ávila niet vergeten. Wij zijn Sosa en Sutalo niet vergeten. Wij zijn Gaaei niet vergeten. En Mannsverk, Forbs en Tahirovic zijn we ook niet vergeten.”

Kraay heeft dan ook een duidelijke boodschap voor Mislintat. “Kortom: je hebt er een klerezooi van gemaakt bij Ajax.” Kraay denkt te weten waarom Mikautadze niet is geslaagd bij Ajax. “Hij paste niet zo goed bij Ajax. Nu speelde hij in een tweespitsensysteem en ik denk niet dat dit een alleenstaande nummer 9 is. Dit is geen kapstok.”

Van der Vaart

Mikautadze was dinsdagavond ook onderwerp van gesprek in. Analist Rafael van der Vaart is nog altijd niet onder de indruk van de Georgische spits. “Volgens mij zei de commentator dat Sven Mislintat het tóch goed gezien had, maar dit is gewoon een toevalstreffer.”

"En het was geen Ajax-speler", verwijst Van der Vaart naar het tegenvallende halfjaar van Mikautadze in Amsterdamse dienst. De Georgische spits wist in negen duels namens Ajax geen enkele keer te scoren. Al snel volgde een terugkeer bij FC Metz, dat hem inmiddels dus aan Monaco heeft verkocht.

Pierre van Hooijdonk was een stuk milder voor de trefzekere Mikautadze. "Hij was elke keer bij het gevaar van Georgië betrokken. Hij is misschien toch niet zo slecht als we allemaal denken. Want hij was vanavond echt nadrukkelijk aanwezig. En dat is toch knap op dit niveau?"

Van der Vaart beaamt dat Mikautadze een ruime voldoende scoorde met zijn optreden tegen Turkije. "Maar bij Ajax liet hij het niet zien", zo klinkt het tot slot in de analyse over de Georgische doelpuntenmaker.

