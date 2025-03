Hans Kraay junior verbijsterd na vraag van Hélène Hendriks over Peter Bosz: 'Wat een onzin!'

Zondagavond ging het bij De Oranjezondag van SBS nog even over de positie van Peter Bosz bij PSV. Presentatrice Hélène Hendriks vroeg aan Jack van Gelder en Hans Kraay junior of Bosz ‘de eer aan zichzelf moet houden’. Hans Kraay vond dat een bizarre suggestie.

PSV stond in de winterstop een straatlengte voor op Ajax, maar stortte na de break volledig in. Na de verloren topper tegen de Amsterdammers van afgelopen zondag, staat PSV nu negen punten achter op Ajax.

Ook werden de Eindhovenaren kansloos afgedroogd in de Champions League tegen Arsenal (9-3 over twee duels) en knikkerde Go Ahead Eagles de ploeg in de halve finale uit het TOTO KNVB Bekertoernooi (1-2).

Van Gelder, voormalig verslaggever van de NOS, vindt dat het ligt aan de versterkingen van afgelopen winter. “Als hij akkoord is gegaan met de versterkingen van Earnest Stewart, dan moet hij niet zeuren.”

“Ik vind dat je Bosz wel kan aanhouden, maar er moet echt een volledige recycling van de selectie plaatsvinden”, besluit vaste tafelgast Van Gelder in het programma van SBS.

“Hey Hélène, wat een gelul. Het is toch ook niet zo dat hij mega gefaald heeft?” vraagt Hans Kraay junior zich vervolgens af. Hendriks verweert zich door te stellen dat je best kritisch kunt zijn als je zo’n voorsprong weggeeft na de winterstop.

“Nee ik ben kritisch op Hélène”, reageert Hans Kraay junior. “Hij moet de eer aan zichzelf houden? Hou eens op zeg!” Bosz staat met nog zeven duels te spelen negen punten achter op Ajax. Feyenoord heeft acht punten minder dan PSV en staat vierde, maar heeft een wedstrijd tegoed. FC Utrecht staat derde met zes punten achterstand.