Vaste assistent van Robin van Persie krijgt andere rol bij Feyenoord: 'Ik vind het apart'

Hans Kraay junior heeft voorafgaand aan Feyenoord - Almere City FC een update gegeven over de staf van Robin van Persie bij Feyenoord. De verwachting is dat de Rotterdammers de komst van Van Persie als nieuwe trainer binnenkort wereldkundig gaan maken, en nu is er dus al meer duidelijk over zijn staf.

“De rechterhand van Robin van Persie wordt René Hake”, aldus Kraay op ESPN. “Etiënne Reijnen en John de Wolf gaan ook in de dug-out zitten naast het veld. Voor Pinas wordt een functie gezocht in de jeugdopleiding. Dat vind ik sowieso een beetje apart. Hij gaat altijd in het kielzog mee met Robin van Persie”

Brian Pinas werkt al lang samen met Van Persie, en deze week meldde ESPN al dat Van Persie hem graag mee zou nemen naar Rotterdam. Dat lijkt te gaan gebeuren, maar Pinas gaat dus niet aan de slag als assistent van Van Persie.

“Pinas is de rechterhand van Van Persie geweest bij zijn jeugdelftallen, en ook bij Heerenveen”, vertelt Kraay. “En het zou zomaar kunnen Van Persie heeft geprobeerd om dat ook bij Feyenoord voor elkaar te krijgen. Maar ik vind ook wel dat Feyenoord het goed recht heeft om te zeggen: ‘Robin, we halen je, maar wij bepalen even wie de assistenten zijn’.”

Verder gaat ook Yöri Bosschaart, de broer van interim-trainer Pascal, aan de slag in de staf van Van Persie: als video-analist. Pascal Bosschaart keert na deze week weer terug naar Feyenoord Onder 21.

Reactie Martijn Krabbendam

Martijn Krabbendam van Voetbal International wordt vlak daarna geïnterviewd door Kraay op ESPN, om meer uitleg te geven. “Feyenoord heeft best geleerd van Priske, die twee assistenten meenam”, aldus de journalist van Voetbal International.

“Die sloten zich met zijn drieën op en de rest hing er een beetje bij. Van Persie neemt zijn eigen man mee, wat normaal gesproken ook logisch ook, maar Feyenoord wil dat gedoe niet meer hebben. Ik geloof dat Pinas een rol gaat krijgen tussen het eerste elftal en de Onder 21 in. Dan wordt er een functie gecreëerd om iedereen happy te houden.”

Terugkeer

Feyenoord voerde donderdag intensieve gesprekken met Heerenveen over de overgang van Van Persie. De Rotterdammers zijn inmiddels akkoord met de Friezen over alle voorwaarden die daarbij horen. Van Persie ligt bij Heerenveen nog een jaar vast, maar de club wil zijn coach de kans om terug te keren in De Kuip niet ontzeggen. Van Persie zal naar verwachting maandag voor het eerst voor de spelersgroep staan.

Daarmee keert hij al na acht maanden terug bij Feyenoord. De oud-spits sloot in 2019 zijn actieve carrière af in De Kuip en deed daarna ervaring op als trainer van diverse jeugdelftallen bij de club. Van Persie verliet Feyenoord afgelopen zomer om bij Heerenveen te beginnen aan zijn eerste avontuur als hoofdtrainer op het hoogste niveau.