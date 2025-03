Hans Kraay junior lyrisch over speler van Ajax na topper tegen PSV: 'Contract geven voor 10 jaar!'

Hans Kraay junior is zeer lovend over Ajax-doelman Matheus. De analist geeft bij ESPN de tip aan Alex Kroes om de Braziliaanse doelman een buitengewoon lang contract te geven.

Matheus is volgens de analist zelfs de speler van het weekend. De 32-jarige doelman verving tegen PSV (0-2) de geblesseerde Remko Pasveer en deed dat meer dan naar behoren. Hij hield zijn doel schoon en gaf een assist op Bertrand Traoré.

“Veel mensen zullen zeggen dat hij niet veel reddingen heeft verricht, en dat klopt”, steekt Hans Kraay junior van wal. “En normaal ben ik niet van de keepers, maar deze man pakt elke hoge bal.”

“Met name in dat kwartier na rust, toen PSV even aanzette, pakte hij echt elke voorzet en corner. Het is een keeper die bij dat soort bellen tot aan de penaltystip uitkomt”, vervolgt de ESPN-analist zijn betoog.

“Wat ik ook zo fijn aan hem vind, hij brengt zijn ploeggenoten niet in de problemen. Als hij niet op kan bouwen, geeft hij hem gewoon een hengst.”

“Dat vindt PSV ook niet lekker, die loeren als aasgieren dat er risico genomen wordt. Ik zou tegen technisch directeur Alex Kroes zeggen: tien jaar erbij”, aldus Hans Kraay junior in het item Bellen met …

Matheus werd afgelopen winter op huurbasis overgenomen van SC Braga. De Amsterdamse club heeft een koopoptie van 2,5 miljoen euro op de doelman.